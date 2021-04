Два роки після перемоги Зеленського: як президент вчився на власних помилках

21 квітня 2019 року відбувся 2 тур виборів президента України. На ньому з рекордним результатом понад 73% переміг тоді ще комік і продюсер Володимир Зеленський.

Колишній фронтмен "95 кварталу" отримав шалений кредит довіри від простих людей. Втомлені політичними інтригами та корупцією попередньої влади люди побачили у ньому шанс на краще життя та вирішення всіх своїх проблем. Звісно, так не буває, але, схоже, навесні 2019 року в це повірив і сам Зеленський.

Чому складно виконувати обіцянки

За 2 роки з часу 2 туру можна впевнено говорити, що Володимир Зеленський – непогана людина та точно – не найгірший з президентів України. Так само можна говорити про те, що більшість передвиборчих обіцянок Зеленський не виконав. Але на те були об'єктивні причини.

Він обіцяв стати "президентом миру", але нині Україна готується дати відсіч новій хвилі російської агресії. Він обіцяв викоренити корупцію, але вона виявилася тертим калачем й дала бій, ба більше – змогла переманити на свій бік чимало персонажів з оточення гаранта. Він обіцяв українське економічне диво, але пандемія коронавірусу та світова економічна криза перевели життя простих українців з режиму "покращення" на "виживання".

Президент дає зрозуміти, що всі проблеми одразу розв'язати неможливо / Фото з Instagram Юлії Мендель

Зеленському довелося вчитися "бути президентом України" з нуля, адже досвід попередників – швидше негативний. Цей процес нагадував "розвідку боєм" – доволі швидко Зеленський зрозумів, що нова робота дуже відрізняється від його попередньої та не має нічого спільного з тим, що робив президент Голобородько або що шепотів на вухо візир Богдан.

Робота над помилками

Уникнути проколів не вдалося, довелося вчитися на власних помилках. Інколи це вдавалося – наприклад, на передовій президент вже не з'являється у яскравій сорочці й вже не є легкою здобиччю для російських снайперів.

Президент України у добрій фізичній формі, хоч і став менше всміхатись / Фото Офісу Президента

За 2 роки українці звикли, що їх президент саме такий. Згадок про комедійне минуле політика стає все менше, руйнуються й асоціації Зеленського з його персонажами з минулого життя. Нині про них згадують хіба що пропагандисти з Росії або екзальтовані маргінальні прихильники політичних опонентів.

У 2021 році президент Зеленський показав себе як сильний політик. Він наважився дати бій п'ятій колоні Кремля в Україні й перейшов від слів до справи. Російським агентам чи не вперше за 7 років війни зробили боляче й, можливо, саме цим пояснюється активізація російських військових на кордонах України та в окупованому Криму.

Звернення президента України до нації 20 квітня 2021 року:

20 квітня 2021 року президент Зеленський після тривалої паузи записав велике звернення до нації. Прості, але сильні слова нагадали знамениту промову Черчилля We Shall Fight on the Beaches 1940 року та показали, що 2 роки тому – 21 квітня 2019 року Україна, схоже, не помилилася з вибором. Втім, до того, щоб "зробити їх разом", ще далеко.