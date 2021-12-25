У 2022 році всім потрібно буде повторно вакцинуватися від COVID-19, – Кузін

Якщо люди вакцинована проти коронавірусу двома дозами людина, вона має за рік повністю ревакцинуватися.

Наразі така базова стратегія Міністерства охорони здоров'я. Про це заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

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Ревакцинація в Україні

Він пояснив, що людина, яка отримала щеплення у 2021 році, має за рік звернутися до пункту щеплення і центру вакцинації населення та отримати повторне щеплення двома дозами вакцини.

При цьому вона може вибрати інший тип вакцини, ніж той, який використовувався під час першого щеплення.

Головний санлікар додав, що у МОЗ отримують інформацію з інших країн про ефективність вакцинації з використанням бустерних (третіх) доз.

Ігор Кузін – головний санлікар "Є відповідні рішення європейської технічної групи експертів з питань імунізації, є рішення на світовому рівні. Вони всі полягають у тому, що ревакцинальні дози мають отримати перш за все найбільш вразливі категорії населення".

Кузін зазначив, що багато європейських країн рекомендують проводити ревакцинацію за пів року. І в Україні, найімовірніше, "найближчим часом переглядатимуть рішення щодо використання ревакцинальної та додаткової дози".

Вакцинація та ревакцинація в Україні

Україна домовилася про постачання достатньої кількості вакцин для того, щоб ревакцинувати двома дозами щонайменше 70% населення.

Напередодні, 22 грудня, МОЗ затвердило наказ про вакцинацію третьою дозою медпрацівників і працівників будинків інтернатного типу. Вони можуть отримати ревакцинальну дозу за 6 місяців після другого щеплення. Для ревакцинації використовують лише м-РНК-вакцини (Moderna або Comirnaty/Pfizer).

Також 17 грудня в Україні почали робити додаткове щеплення від коронавірусу. Воно відрізняється від бустерного. Його можуть отримати люди з ВІЛ, онкологією, після трансплантації органів, ті, хто проходить імуносупресивну або імуномоделюючу терапію, і пацієнти з низкою інших імунодефіцитних станів.

Тоді як бустерна вакцинація в Україні для всіх охочих може з'явитись вже у січні – лютому 2022 року чи раніше. Для цього щонайменше 60% українців мають бути вакциновані однією дозою або 50% — двома дозами.