5 способів захистити інформацію від зливу в гонці за даними

Сьогодні дані – надпотужний інструмент. Йде так звана гонка за ними, коли організації змагаються за отримання якомога більшої інформації про своїх чинних і потенційних клієнтів.

Не дивно, що довкола цієї теми – зараз багато дискусій та обговорень. Адже отримані дані потрібно не лише правильно обробляти, але й надійно захищати.

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Захист даних має вирішальне значення

Уряди по всій планеті ухвалюють безліч нормативних актів, які регулюють спосіб зберігання та обробки конфіденційної інформації, а також визначають вимоги щодо безпеки даних. Для міжнародних компаній, як наша, наявність клієнтів із різних країн вимагає дотримання всіх цих правил для підтримки успішної співпраці та високого рівня наданих послуг.

Загальний регламент про захист даних (GDPR)

Загальний регламент про захист даних (GDPR – General Data Protection and Regulation) стверджує, що будь-яка організація або бізнес, які збирають дані на території ЄС, з 25 травня 2018 року зобов'язані дотримуватися правил GDPR.

У разі порушення, регламент накладає значні штрафи на суму до 20 мільйонів євро або 4% загального доходу бізнесу за попередній фінансовий рік. GDPR визначає законність, конфіденційність, справедливість, прозорість і підзвітність як ключові принципи безпеки та захисту, а також обмежує цілі збору та зберігання даних.

Що це означає? А те, що компанії несуть відповідальність за дані та не мають допустити витоку конфіденційної інформації. Сюди входять усі процеси в організації, які необхідно переглянути, згідно з новими вимогами, і пояснити усім причетним, як і де зберігаються дані, як довго, і за яких умов вони можуть передаватися іншим сторонам.

Відповідальні компанії мають проводити серед співробітників спеціальні навчання для обізнаності у захисті даних клієнтів і не тільки.

Клієнти або суб'єкти даних дають свою згоду на обробку та зберігання їх особистої інформації. Відповідно до GDPR, усі дані мають бути видалені, якщо суб'єкти даних цього вимагають.

Такі самі правила застосовуються до організацій, які володіють персональною інформацією своїх співробітників. Відповідно до чинних правил, такі дані повинні бути негайно видалені на вимогу. Крім того, форми підписаної згоди мають бути простими та зрозумілими для читання та розуміння.



Сьогодні уряди багатьох країн переймаються захистом особистих даних громадян у мережі / Фото 24 каналу

Акт про мобільність та підзвітність медичного страхування (HIPAA)

У Сполучених Штатах одним із найсуворіших нормативних актів щодо управління особистою інформацією є Акт про мобільність та підзвітність медичного страхування (HIPAA), запроваджений у 1996 році. Він є особливо актуальним, коли йдеться про розробку програмного забезпечення для галузі охорони здоров'я.

Акт регулює питання страхового покриття, якості медичних послуг, спрощує процедури як для пацієнтів, так і для осіб, які їх здійснюють. Відповідно до HIPAA, дані про стан здоров'я є захищеними й не можуть бути розкритими безконтрольно. В центрі цього процесу стоїть пацієнт, який самостійно ухвалює рішення про передачу своїх даних.

Крім того, HIPAA гарантує, що пацієнти можуть отримати копію своїх медичних карт. Тобто мають змогу контролювати вірогідність даних та допомагають уникнути помилок у медичних записах. Крім того, коли вони вирішують змінити свого постачальника медичних послуг, усі дані легко передаються, що економить багато часу усім сторонам.

Каліфорнійський закон про конфіденційність споживачів (CCPA)

Згідно з положеннями CCPA, кожен житель Каліфорнії має право вимагати від компаній надати інформацію щодо даних, які вони мають про цього конкретного мешканця, як вони їх обробляють та куди поширюють.

CCPA передбачає захист таких даних, як поєднання імені та прізвища та номера соціального страхування особи, ідентифікаційних номерів (наприклад, посвідчення водія, паспорта, військового квитка тощо), фінансової інформації (враховуючи будь-який код безпеки або пароля), медичної інформації, біометричних зображень, які можуть надати доступ до особистої інформації за допомогою технології розпізнавання обличчя.

Сертифікація ISO 27001:2013

Житель Каліфорнії може подати до суду на компанію за порушення CCPA.

Однією з головних ознак надійності компанії є сертифікація ISO 27001:2013, яка гарантує, що їх системи управління інформаційною безпекою (СУІБ) відповідають міжнародним стандартам. Як це визначають? Під час процесу оцінки незалежні аудитори аналізують внутрішні процеси організації на всіх рівнях у всіх відділах.

Компанія, що сертифікована за стандартом ISO 27001:2013, може розраховувати на повну довіру клієнтів у надійності та безпечності.

Для компаній, які займаються розробкою програмного забезпечення, обов'язковим є дотримання законодавства про захист даних і швидка адаптація до змін, пов'язаних з обробкою даних. Нам потрібно переконатися, що жодна конфіденційна інформація не може бути втрачена або використана не за призначенням.

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Мобільність даних

Динаміка сучасного світу змушує ставати дедалі гнучкішими та мобільнішими. Організаціям потрібно швидко адаптовувати свою інфраструктуру, щоб працівники могли працювати віддалено та мати повний доступ до необхідної інформації.

Перехід на хмарні сервіси справді спростив і покращив процес роботи. З цим рішенням організації легко переходять на дистанційну роботу в умовах пандемії чи інших зовнішніх факторів.

Але виникли й нові виклики, пов'язані із захистом даних. У результаті організації змушені розробляти більш жорсткі процедури, спрямовані на контроль несанкціонованого доступу до корпоративної інформації.

Шифрування даних

Зростання занепокоєння щодо хмарної безпеки породжує зростання попиту на хмарні рішення. Тому дедалі більше організацій переносять свою інфраструктуру на цей тип середовища для зберігання даних.

Як зазначено в пункті 83 GDPR, "щоб підтримати безпеку та запобігти процесам, що порушують цей Регламент, контролер або обробник повинні оцінити ризики та вжити заходів для їх мінімізації, таких, як шифрування".

Шифрування — це потужний інструмент кібербезпеки, який використовується для захисту та передачі даних, незалежно від того, чи перебувають вони в польоті, чи в стані спокою.

Протягом багатьох років організації створювали свої політики на основі стандарту шифрування даних (DES), відповідно до якого дані кодувалися 56-бітними ключами. Сьогодні ж на зміну DES прийшли більш просунуті алгоритми, які рідше можуть бути зламаними.



Один зі способів, який може гарантувати конфіденційність даних, – це їх шифрування / Фото Getty Images

Віртуальна приватна мережа (VPN)

Віртуальна приватна мережа, або VPN, є одним із найефективніших інструментів для захисту даних. Він забезпечує безпечні з'єднання між двома точками, які мають спільний ключ шифрування у вигляді пароля або алгоритму. Таким чином, дані передаються в межах безпечної мережі як зашифрований трафік і розшифровуються у визначеній точці призначення.

VPN є вигідними для організацій, оскільки вони надають:

100% безпечне з'єднання без потенційної розшифровки даних неавторизованою стороною;

віддалений доступ до інформації, яка не є загальнодоступною;

конфіденційність даних;

двофакторну аутентифікацію для запобігання доступу третім особам тощо.

Керування мобільними пристроями (MDM)

Компанії використовують VPN та хмарні послуги для відстеження поведінки всередині своїх інфраструктур і таким чином передбачають та запобігають будь-якому пошкодженню або витоку даних.

Впровадження інструментів MDM дозволяє ІТ-відділам мати віддалений доступ до корпоративних пристроїв, які використовуються для роботи з конфіденційними даними. Ці інструменти не тільки ефективні з погляду управління робочими процесами, але й запобігають небажаному витоку даних у разі втрати пристрою. У такому разі ІТ-відділ може легко видалити всю інформацію з пристрою віддалено.

З міркувань безпеки рішення MDM є життєво важливими, особливо сьогодні, коли співробітники часто використовують власні пристрої для роботи.

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Планування безперервності бізнесу

Кожен бізнес, який працює на міжнародному рівні та взаємодіє з іноземними клієнтами, повинен гарантувати, що жодні політичні чи економічні ситуації не впливають на процеси, їхні персональні дані є захищеними, а бізнес-операції продовжуються, незалежно від обставин.

Як постачальник послуг з розробки програмного забезпечення, Agiliway розробила BCP (Business Continuity Planning), щоб гарантувати своїм клієнтам, що на діяльність компанії не можуть вплинути різні причини.

BCP передбачає всі можливі ризики, наприклад, щодо стабільного зв'язку, корпоративних даних, інфраструктури, електропостачання тощо. Ми створили розподілену інфраструктуру, щоб уся інформація клієнтів зберігалася в хмарі з серверами, розташованими в Європі й США. Agiliway вживає всіх необхідних заходів, щоб уникнути будь-яких збоїв у розробці та забезпечити безперебійні та високопродуктивні процеси.

Резюме

Живучи в епоху, коли дані розглядаються як найцінніший актив, до них слід ставитися відповідно. Перехід у хмарні середовища, прийняття політики захисту даних і планування безперервності бізнесу є ключовими аспектами безпечного управління даними.

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