9 громадянських журналістів незаконно утримують в російських в'язницях, – МЗС

6 червня 2021 , 10:35
Читать новость на русском

Джерело:

МЗС України

9 громадянських журналістів Кремль незаконно утримує в своїх тюрмах, а одного – під домашній арештом. Їх переслідують за громадянську позицію та журналістську діяльність.

У Міністерстві закордонних справ 6 червня назвали імена незаконно ув'язнених. 

Зауважте Страждає від опухання ніг і хронічних захворювань: Приходька у важкому стані етапують в колонію

Громадянських журналістів незаконно ув'язнила Росія

У МЗС пригадали, що День журналіста є можливістю вкотре згадати про те, що на тимчасово окупованих територіях України права і свободи представників ЗМІ систематично придушуються.

З перших днів окупації Росія розпочала тиск та репресії проти вільної професійної журналістики у Криму. На сьогодні незалежна журналістика на півострові повністю знищена як явище,
– пригадали в МЗС.

Саме на цьому фоні виник громадянський журналізм, коли звичайні люди з активною громадянською позицією взяли на себе роботу ЗМІ, незалежно та неупереджено висвітлюючи ситуацію на півострові.

За свою громадянську позицію та журналістську діяльність, активістів:

  • переслідують та кидають за ґрати,
  • обвинувачують за "терористичні" статті, що загрожує ув'язненням на терміни 20 і більше років.

Наразі 9 громадянських журналістів незаконно утримують в російських тюрмах, один перебуває під домашнім арештом. У МЗС назвали їх імена, зокрема це:

  • Сервер Мустафаєв,
  • Тимур Ібрагімов,
  • Марлен Асанов,
  • Сейран Салієв,
  • Ремзі Бекіров,
  • Руслан Сулейманов,
  • Осман Арифмеметов,
  • Рустем Шейхалієв,
  • Амет Сулейманов.

Ба більше, 10 березня у тимчасово окупованому Сімферополі російська ФСБ затримала журналіста "Крим Реалії" Владислава Єсипенка.

Зверніть увагу! " Крим Реалії" – це кримський проєкт української служби "Радіо Свобода", який стартував у березні 2014 року, відразу після окупації Криму Росією. З того часу вони подають точну, об'єктивну й професійну інформацію про події в окупованому Криму. 

У МЗС також розповіли, що наразі усі 12 незалежних кримськотатарських ЗМІ покинули півострів через переслідування. 232 видання з 3000 медіа пройшли російську "перереєстрацію" після окупації Криму Росією. 

Автор: Діана Квасневська