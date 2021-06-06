9 гражданских журналистов незаконно удерживают в российских тюрьмах, – МИД

9 гражданских журналистов Кремль незаконно удерживает в своих тюрьмах, а одного – под домашним арестом. Их преследуют за гражданскую позицию и журналистскую деятельность.
В Министерстве иностранных дел 6 июня назвали имена незаконно заключенных.
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Гражданских журналистов незаконно заключила Россия
В МИД вспомнили, что День журналиста – это возможность в очередной раз вспомнить о том, что на временно оккупированных территориях Украины права и свободы представителей СМИ систематически подавляются.
С первых дней оккупации Россия начала давление и репрессии против свободной профессиональной журналистики в Крыму. На сегодня независимая журналистика на полуострове полностью уничтожена как явление,
– припомнили в МИД.
Именно на этом фоне возникла гражданская журналистика, когда обычные люди с активной гражданской позицией взяли на себя работу СМИ, независимо и беспристрастно освещая ситуацию на полуострове.
За свою гражданскую позицию и журналистскую деятельность, активистов:
- преследуют и бросают за решетку,
- обвиняют за "террористические" статьи, что грозит заключением на сроки 20 и более лет.
Сейчас 9 гражданских журналистов незаконно удерживают в российских тюрьмах, один находится под домашним арестом. В МИД назвали их имена, в частности это:
- Сервер Мустафаев,
- Тимур Ибрагимов,
- Марлен Асанов,
- Сейран Салиев,
- Ремзи Бекиров,
- Руслан Сулейманов,
- Осман Арифмеметов,
- Рустем Шейхалиев,
- Амет Сулейманов.
Более того, 10 марта во временно оккупированном Симферополе российская ФСБ задержала журналиста "Крым Реалии" Владислава Есипенко.Обратите внимание! "Крым Реалии" – это крымский проект украинской службы "Радио Свобода", который стартовал в марте 2014 года, сразу после оккупации Крыма Россией. С тех пор они подают точную, объективную и профессиональную информацию о событиях в оккупированном Крыму.
В МИД также рассказали, что сейчас все 12 независимых крымскотатарских СМИ покинули полуостров из-за преследований. 232 издания из 3000 медиа прошли российскую "перерегистрацию" после оккупации Крыма Россией.