9 гражданских журналистов незаконно удерживают в российских тюрьмах, – МИД

9 гражданских журналистов Кремль незаконно удерживает в своих тюрьмах, а одного – под домашним арестом. Их преследуют за гражданскую позицию и журналистскую деятельность.

В Министерстве иностранных дел 6 июня назвали имена незаконно заключенных.

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Гражданских журналистов незаконно заключила Россия

В МИД вспомнили, что День журналиста – это возможность в очередной раз вспомнить о том, что на временно оккупированных территориях Украины права и свободы представителей СМИ систематически подавляются.

С первых дней оккупации Россия начала давление и репрессии против свободной профессиональной журналистики в Крыму. На сегодня независимая журналистика на полуострове полностью уничтожена как явление,

– припомнили в МИД.

Именно на этом фоне возникла гражданская журналистика, когда обычные люди с активной гражданской позицией взяли на себя работу СМИ, независимо и беспристрастно освещая ситуацию на полуострове.

За свою гражданскую позицию и журналистскую деятельность, активистов:

преследуют и бросают за решетку,

обвиняют за "террористические" статьи, что грозит заключением на сроки 20 и более лет.

Сейчас 9 гражданских журналистов незаконно удерживают в российских тюрьмах, один находится под домашним арестом. В МИД назвали их имена, в частности это:

Сервер Мустафаев,

Тимур Ибрагимов,

Марлен Асанов,

Сейран Салиев,

Ремзи Бекиров,

Руслан Сулейманов,

Осман Арифмеметов,

Рустем Шейхалиев,

Амет Сулейманов.

Более того, 10 марта во временно оккупированном Симферополе российская ФСБ задержала журналиста "Крым Реалии" Владислава Есипенко.

"Крым Реалии" – это крымский проект украинской службы "Радио Свобода", который стартовал в марте 2014 года, сразу после оккупации Крыма Россией. С тех пор они подают точную, объективную и профессиональную информацию о событиях в оккупированном Крыму.

В МИД также рассказали, что сейчас все 12 независимых крымскотатарских СМИ покинули полуостров из-за преследований. 232 издания из 3000 медиа прошли российскую "перерегистрацию" после оккупации Крыма Россией.