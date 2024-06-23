У Росії ще одна стрілянина сталася на виїзді з окупованої Абхазії: є загиблий і поранені

У Росії вечір 23 червня був точно неспокійним. Після обстрілів у Махачкалі нова стрілянина сталася й біля тимчасово окупованої Абхазії, яку росіяни захопили у Грузії.

За попередніми даними, на місці події є вбиті і поранені. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Біля кордону Росії і Абхазії була стрілянина

Російські пропагандисти пишуть, що перестрілка сталася на кордоні Росії та Абхазії, що в районі контрольно-пропускного пункту на річці Псоу.

Як пишуть російські ЗМІ, станом на 19:22 (за київським часом) одна людина загинула, а ще трьох поранено через стрілянину в Гагрському районі Абхазії, в безпосередній близькості від російсько-абхазького кордону.



На російсько-абхазькому кордоні була стрілянина / Фото з російських телеграм-каналів

Також у мережі з'явилися повідомлення про стрілянину в районі Нового Афона, що розташований на території окупованої грузинської Абхазії.

Очевидиць з місця події повідомляє на відео, що одному чоловікові вистрілили в ногу. Місцевий також зазначив, що постріли почалися раптово, коли автівки намагалися перетнути кордон з Росії у Абхазію.

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Згодом у так званому міністерстві внутрішніх справ Абхазії повідомили, що всі учасники інциденту – це абхазькі громадяни. Наразі так зване МВС Абхазії проводить оперативно-пошукові заходи, спрямовані на затримання осіб, причетних до стрілянини на КПП "Псоу".

Раніше цього ж дня стрілянина також була й у російському регіоні Дагестан. У дагестанському Дербенті невідомі з автоматичної зброї обстріляли синагогу та церкву, водночас група молодиків у Махачкалі на вулиці Єрмошкіна напала на пост ДПС. За попередніми даними, двох терористів нібито ліквідували росіяни.