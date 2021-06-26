"Синонім чистоти й свободи": на адмінмежі з окупованим Кримом розгорнули кримськотатарський стяг
Джерело:24 канал
В Україні 26 червня відзначають День кримськотатарського прапора. На адмінмежі з окупованим півостровом розгорнули великий кримськотатарський стяг. В Офісі Президента, Службі безпеки України кримських татар вітають зі святом, долучаються і дипломати.
З нагоди визначення Дня кримськотатарського прапора полотно небесно-блакитного кольору зі золотою тамгою майорить 26 червня як символ боротьби кримських татар за свої землі.
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Прапор на адмінмежі з окупованим півостровом
У телеграмі "Сьогодні" повідомили, що на адмінмежі з окупованих Кримом розгорнули кримськотатарський прапор. Акцію підтримки влаштували на КПВВ "Чонгар".
ОП про прапор кримських татар як символ боротьби
В Офісі Президента зазначили, що протягом десятиліть кримськотатарський народ мужньо виборював право на своє існування, ідентичність, право жити на своїй землі. Кримські татари пережили арешти та розстріли більшовиків, депортацію радянської влади.
З початком окупації Криму Росією у 2014 році кримських татар знову почали переслідувати. До їхніх помешкань вдираються серед ночі, їх кидають за ґрати за надуманими обвинуваченнями без можливості захистити себе й навіть не надають медичної допомоги,
– наголосили в Офісі Президента.
Та додали, що блакитний стяг із золотою тамгою – синонім чистоти та свободи, чесності й вірності, бездоганності та сили – знову став символом боротьби кримськотатарського народу за свої права. Однак це – "спільний символ боротьби за повернення Криму додому – до України. Адже українці та кримські татари останні вісім років ведуть спільну боротьбу".
В ОП нагадали, що Зеленський своїм указом затвердив Стратегію деокупації та реінтеграції Криму. Цей документ передбачає відновлення й забезпечення прав кримських татар як корінного народу.
"26 червня в Україні згадуємо тих, хто під кримськотатарським прапором боровся за право свого народу на самоідентифікацію, хто поставив повернення до рідного дому за найвищу мету свого життя і хто прийняв мученицьку смерть", – підсумували у президента.
Там переконані, що відновлення прав кримськотатарського народу як корінного народу України стане справжнім проявом історичної справедливості.
СБУ про надії звільнення півострова від окупантів
У спецслужбі зазначили, що кримськотатарський прапор – це символ нескореності й боротьби проти російської агресії та окупації. Там висловили сподівання, що настане день, коли два прапори (державний і кримських татар) знову замайорять над вільним півостровом.
Свято вшанували у Постійному представництві України при ООН
Колективи Постійного представництві України при ООН та Генерального консульства України в Нью-Йорку спільно з головою Ради при Світовому конгресі українців з питань ООН Андрієм Добрянським, а також представницею Меджлісу кримськотатарського народу у США Айлою Баккалі вшанували День кримськотатарського прапора.
Кримськотатарський прапор є невід'ємним символом єдності, наступності поколінь і багатовікової боротьби кримських татар за свою свободу, вільне і щасливе майбутнє,
– наголосили там.
У представництві поряд з державним майорить і кримськотатарський прапор.
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Відзначення Дня кримськотатарського прапора: що відомо
- День кримськотатарського прапора вперше відзначили у 2010 році за ініціативи Кримського молодіжного центру та інших молодіжних організацій.
- А 29 серпня 2010 року на ІІІ сесії V Курултаю кримськотатарського народу вирішили відзначати День національного прапора 26 червня – у день відкриття ІІ Курултаю. Його мета – об'єднання народу і популяризація кримськотатарської символіки.