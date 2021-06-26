"Синоним чистоты и свободы": на админгранице с Крымом развернули крымскотатарский флаг

В Украине 26 июня отмечают День крымскотатарского флага. На админгранице с оккупированным полуостровом развернули большой крымскотатарский стяг. В Офисе Президента, Службе безопасности Украины крымских татар поздравляют с праздником, приобщаются и дипломаты.

По случаю Дня крымскотатарского флага полотно небесно-голубого цвета с золотой тамгой развевается 26 июня как символ борьбы крымских татар за свои земли.

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Флаг на админгранице с оккупированным полуостровом

В телеграме "Сегодня" сообщили, что на админгранице с оккупированных Крымом развернули крымскотатарский флаг. Акцию поддержки устроили на КПВВ "Чонгар".

ОП о флаге крымских татар как символе борьбы

В Офисе Президента отметили, что на протяжении десятилетий крымскотатарский народ мужественно боролся за право на свое существование, идентичность, право жить на своей земле. Крымские татары пережили аресты и расстрелы большевиков, депортацию советской власти.

С началом оккупации Крыма Россией в 2014 году крымских татар снова начали преследовать. В их квартиры врываются среди ночи, их бросают за решетку по надуманным обвинениям без возможности защитить себя и даже не оказывают медицинской помощи,

– подчеркнули в Офисе Президента.

И добавили, что голубой флаг с золотой тамгой – синоним чистоты и свободы, честности и верности, безупречности и силы – снова стал символом борьбы крымскотатарского народа за свои права. Однако это – "общий символ борьбы за возвращение Крыма домой – в Украину. Так как украинцы и крымские татары последние восемь лет ведут совместную борьбу".

В ОП напомнили, что Зеленский своим указом утвердил Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма. Этот документ предусматривает восстановление и обеспечение прав крымских татар как коренного народа.

"26 июня в Украине вспоминаем тех, кто под крымскотатарским флагом боролся за право своего народа на самоидентификацию, кто поставил возвращение в родной дом высшей целью своей жизни и кто принял мученическую смерть", – подытожили у президента.

Там убеждены, что восстановление прав крымскотатарского народа, как коренного народа Украины, станет настоящим проявлением исторической справедливости.

СБУ о надежде на освобождение полуострова от оккупантов

В спецслужбе отметили, что крымскотатарский флаг – это символ непокорности и борьбы против российской агрессии и оккупации. Там выразили надежду, что наступит день, когда два флага (государственный и крымских татар) снова взметнутся ввысь над свободным полуостровом.

Праздник почтили в постоянном представительстве Украины при ООН

Коллективы Постоянного представительства Украины при ООН и Генерального консульства Украины в Нью-Йорке совместно с главой Совета при Мировом конгрессе украинцев по вопросам ООН Андреем Добрянским, а также представителем Меджлиса крымскотатарского народа в США Айлой Баккали отметили День крымскотатарского флага.

Крымскотатарский флаг является неотъемлемым символом единства, преемственности поколений и многовековой борьбы крымских татар за свою свободу, свободное и счастливое будущее,

– отметили там.

В представительстве наряду с государственным развевается и крымскотатарский флаг.

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Празднование Дня крымскотатарского флага: что известно