Канал стал победителем закупок, поскольку у него нет конкурентов. Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Обратите внимание Вместе с запретом каналов Медведчука вещатель ATR не получил финансирования, – Муждабаев

ATR получил почти 25 миллионов от государства

3 июня 2021 года объявили о проведении закупок на сумму 24,987 миллиона гривен для создания и распространения информационного продукта на ТВ крымскотатарском и, при необходимости, на других языках для аудитории коренных народов,

– говорится в сообщении.

Кстати, в начале 2021 года канал не мог получить финансирование из госбюджета. Тогда гендиректор и владелец телеканала ATR Ленур Ислямов заявил, что это из-за того, что министр Алексей Резников изменил назначение денег, которые ATR должен был получить как прямую поддержку. Теперь для их получения придется участвовать в тендере на разработку которого нужно было как минимум полгода.

Более того, в 2020 году у канала также были проблемы с финансированием. Тогда канал на 90% сократил производство собственных программ, на 45% уменьшил коллектив, отменил выпуски новостей и прямые эфиры. Но в мае 2020 года Кабмин постановлением разблокировал финансирование телеканала ATR.

Обратите внимание! ATR получает финансовую поддержку из госбюджета с 2016 года за счет программы расселения и обустройства крымских татар и лиц других национальностей, депортированных с территории Украины.