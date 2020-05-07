Кабмин разблокировал финансирование телеканала ATR
Кабинет министров Украины своим постановлением дал возможность направлять бюджетные деньги телевизионной компании "Атлант СВ" для крымскотатарского телеканала АТR.
Соответствующие изменения Кабмин внес на своем заседании 6 мая, сообщает 24 канал.
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Согласно документу, деньги пойдут на:
- оплату услуг спутниковой связи;
- аренду телевизионного оборудования;
- аренду помещений;
- оплату услуг по использованию и приобретению объектов авторского права.
Этому предшествовали значительные сокращения на телеканале из-за отсутствия финансирования. В частности, он на 90% сократил производство собственных программ, а также 45% коллектива, выпуски новостей и прекратил прямые эфиры.
Проблемы с финансированием АТR: что нужно знать
- ATR получает финансовую поддержку из госбюджета с 2016 года за счет программы расселения и обустройства крымских татар и лиц других национальностей, депортированных с территории Украины.
- Однако к началу 2020 года телеканал сообщил, что находится на грани закрытия из-за отсутствия денег.
- Там объясняли, что не смогли получить выделенные государством средства на 2020 год "из-за искусственно созданных бюрократических преград и противоречивого толкования нормативных актов отдельными органами государственной власти".
- В феврале ATR обратился за финансовой помощью в Европейский Парламент и Европейскую Комиссию.