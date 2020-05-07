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      Кабмин разблокировал финансирование телеканала ATR

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      Телеканал ATR - Кабмин решил проблему с финансированием
      Телеканалу ATR вернули финансирование / Depositphotos

      Кабинет министров Украины своим постановлением дал возможность направлять бюджетные деньги телевизионной компании "Атлант СВ" для крымскотатарского телеканала АТR.

      Соответствующие изменения Кабмин внес на своем заседании 6 мая, сообщает 24 канал.

      Интересно Беларусь выгнала из страны российских журналистов федерального канала: причина

      Согласно документу, деньги пойдут на:

      • оплату услуг спутниковой связи;
      • аренду телевизионного оборудования;
      • аренду помещений;
      • оплату услуг по использованию и приобретению объектов авторского права.

      Этому предшествовали значительные сокращения на телеканале из-за отсутствия финансирования. В частности, он на 90% сократил производство собственных программ, а также 45% коллектива, выпуски новостей и прекратил прямые эфиры.

      Проблемы с финансированием АТR: что нужно знать

      • ATR получает финансовую поддержку из госбюджета с 2016 года за счет программы расселения и обустройства крымских татар и лиц других национальностей, депортированных с территории Украины.
      • Однако к началу 2020 года телеканал сообщил, что находится на грани закрытия из-за отсутствия денег.
      • Там объясняли, что не смогли получить выделенные государством средства на 2020 год "из-за искусственно созданных бюрократических преград и противоречивого толкования нормативных актов отдельными органами государственной власти".
      • В феврале ATR обратился за финансовой помощью в Европейский Парламент и Европейскую Комиссию.  
      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Деньги Кабинет Министров Украины Крымские татары Медиа СМИ Новости Украины Новости политики
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