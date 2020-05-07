Кабмин разблокировал финансирование телеканала ATR

Кабинет министров Украины своим постановлением дал возможность направлять бюджетные деньги телевизионной компании "Атлант СВ" для крымскотатарского телеканала АТR.

Соответствующие изменения Кабмин внес на своем заседании 6 мая, сообщает 24 канал.

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Согласно документу, деньги пойдут на:

оплату услуг спутниковой связи;

аренду телевизионного оборудования;

аренду помещений;

оплату услуг по использованию и приобретению объектов авторского права.

Этому предшествовали значительные сокращения на телеканале из-за отсутствия финансирования. В частности, он на 90% сократил производство собственных программ, а также 45% коллектива, выпуски новостей и прекратил прямые эфиры.

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