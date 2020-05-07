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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МЕДИЦИНСКАЯ РЕФОРМА КОРОНАВИРУС COVID-19
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      Беларусь выгнала из страны российских журналистов федерального канала: причина

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      Кадр з сюжету росЗМІ, який обурив владу Білорусі
      Кадр з сюжету росЗМІ, який обурив владу Білорусі / Скриншот з відео

      Министерство иностранных дел Беларуси 6 мая аннулировало аккредитацию журналиста российского "Первого канала" Алексея Кручинина. Он готовил сюжеты о вспышке коронавируса в Беларуси.

      У пресслужбі МЗС відмовилися назвати виданню TUT.by причину рішення.

      До теми Парад в Білорусі 9 травня попри пандемію коронавірусу: з’явилася різка реакція ВООЗ

      В ефірі державного каналу "Белорусь 1", ведучі заявили, що Білорусь, як суверенна країна має право захищати своїх громадян не лише медично, а й інформаційно – наприклад, від брехні та фейків. Їх в сюжеті російських журналістів нарахували аж сім.

      Російські ЗМІ поскаржилися, що акредитації позбавили всю знімальну групу, а Кручинина вислали з країни.

      Раніше білоруський МЗС вже висловлювався про матеріали Кручинина.

      Абсолютно неприпустимо, коли ллється бруд на країну. В такому ключі, як учора зробив російський телеканал. Говорити про країну не можна,
      ​– наголосив глава МЗС Білорусі Володимир Макей.

      Що відомо про репортаж росЗМІ, який так не сподобався Білорусі

      • 6 травня на "Первом канале" вийшов репортаж Кручинина, де показали свіжі могили на кладовищі у міста Столбци під Мінськом (у квітні там зафіксували спалах коронавірусу), а також розповіли про чоловіка, який перехворів пневмонією, але його тести на COVID-19 виявилися негативними.
      • "Стає зрозумілим, чому багато хто не довіряє методикам підрахунку, які використовує білоруський МОЗ", – зазначили за кадром. У сюжеті також мовилось про різке зростання випадків в офіційній статистиці після великодніх служб і суботника 25 квітня.
      • Російські журналісти критикували білоруську владу за відмову від введення карантину.

      Зверніть увагу! Станом на 6 травня Білорусь повідомляла про майже 20 тисяч хворих і понад 100 смертельних випадків від COVID-19. Незважаючи на активний приріст нових випадків, влада країни не стала скасовувати парад до Дня перемоги, а також концерт увечері 9 травня в центрі Мінська.

       

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Российская пропаганда Журналисты СМИ Новости России Коронавирус COVID-19 Новости Беларуси Новости политики
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