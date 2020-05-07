Білорусь вигнала з країни російських журналістів федерального каналу: причина

Міністерство закордонних справ Білорусі 6 травня анулювало акредитацію журналіста російського "Первого канала" Олексія Кручиніна. Він готував сюжети про спалах коронавірусу в Білорусі.

У пресслужбі МЗС відмовилися назвати виданню TUT.by причину рішення.

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В ефірі державного каналу "Белорусь 1", ведучі заявили, що Білорусь, як суверенна країна має право захищати своїх громадян не лише медично, а й інформаційно – наприклад, від брехні та фейків. Їх в сюжеті російських журналістів нарахували аж сім.

Російські ЗМІ поскаржилися, що акредитації позбавили всю знімальну групу, а Кручинина вислали з країни.

Раніше білоруський МЗС вже висловлювався про матеріали Кручинина.

Абсолютно неприпустимо, коли ллється бруд на країну. В такому ключі, як учора зробив російський телеканал. Говорити про країну не можна,

​– наголосив глава МЗС Білорусі Володимир Макей.

Що відомо про репортаж росЗМІ, який так не сподобався Білорусі

6 травня на "Первом канале" вийшов репортаж Кручинина, де показали свіжі могили на кладовищі у міста Столбци під Мінськом (у квітні там зафіксували спалах коронавірусу), а також розповіли про чоловіка, який перехворів пневмонією, але його тести на COVID-19 виявилися негативними.

"Стає зрозумілим, чому багато хто не довіряє методикам підрахунку, які використовує білоруський МОЗ", – зазначили за кадром. У сюжеті також мовилось про різке зростання випадків в офіційній статистиці після великодніх служб і суботника 25 квітня.

Російські журналісти критикували білоруську владу за відмову від введення карантину.

Зверніть увагу! Станом на 6 травня Білорусь повідомляла про майже 20 тисяч хворих і понад 100 смертельних випадків від COVID-19. Незважаючи на активний приріст нових випадків, влада країни не стала скасовувати парад до Дня перемоги, а також концерт увечері 9 травня в центрі Мінська.