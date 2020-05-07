Кабмін розблокував фінансування телеканалу ATR

Кабінет Міністрів України своєю постановою дав можливість спрямовувати бюджетні гроші телевізійній компанії "Атлант СВ" для кримськотатарського телеканалу ATR.

Відповідні зміни Кабмін вніс на своєму засіданні 6 травня, повідомляє 24 канал.

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Згідно з документом, гроші спрямують на:

оплату послуг супутникового зв’язку;

оренду телевізійного обладнання;

оренду приміщень;

оплату послуг з використання та придбання об’єктів авторського права.

Цьому передували значні скорочення на телеканалі через відсутність фінансування. Зокрема, він на 90% скоротив виробництво власних програм, а також 45% колективу, випуски новин і припинив прямі ефіри.

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