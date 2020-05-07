Кабмін розблокував фінансування телеканалу ATR
Кабінет Міністрів України своєю постановою дав можливість спрямовувати бюджетні гроші телевізійній компанії "Атлант СВ" для кримськотатарського телеканалу ATR.
Відповідні зміни Кабмін вніс на своєму засіданні 6 травня, повідомляє 24 канал.
Цікаво Білорусь вигнала з країни російських журналістів федерального каналу: причина
Згідно з документом, гроші спрямують на:
- оплату послуг супутникового зв’язку;
- оренду телевізійного обладнання;
- оренду приміщень;
- оплату послуг з використання та придбання об’єктів авторського права.
Цьому передували значні скорочення на телеканалі через відсутність фінансування. Зокрема, він на 90% скоротив виробництво власних програм, а також 45% колективу, випуски новин і припинив прямі ефіри.
Проблеми із фінансуванням АТR: що треба знати
- ATR отримує фінансову підтримку з держбюджету з 2016 року за рахунок програми розселення та облаштування кримських татар та осіб інших національностей, депортованих з території України.
- Однак на початку 2020 року телеканал повідомив, що перебуває на межі закриття через відсутність грошей.
- Там пояснювали, що не змогли тримати виділені державою кошти на 2020 рік "через штучно створені бюрократичні перепони та суперечливе тлумачення нормативних актів окремими органами державної влади".
- У лютому ATR звернувся по фінансову допомогу до Європейського Парламенту та Європейської Комісії.