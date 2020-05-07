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      Кабмін розблокував фінансування телеканалу ATR

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      Телеканал ATR - Кабмін вирішив проблему з фінансуванням
      Телеканалу ATR повернули фінансування / Depositphotos

      Кабінет Міністрів України своєю постановою дав можливість спрямовувати бюджетні гроші телевізійній компанії "Атлант СВ" для кримськотатарського телеканалу ATR.

      Відповідні зміни Кабмін вніс на своєму засіданні 6 травня, повідомляє 24 канал.

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      Згідно з документом, гроші спрямують на:

      • оплату послуг супутникового зв’язку;
      • оренду телевізійного обладнання;
      • оренду приміщень;
      • оплату послуг з використання та придбання об’єктів авторського права.

      Цьому передували значні скорочення на телеканалі через відсутність фінансування. Зокрема, він на 90% скоротив виробництво власних програм, а також 45% колективу, випуски новин і припинив прямі ефіри.

      Проблеми із фінансуванням АТR: що треба знати

      • ATR отримує фінансову підтримку з держбюджету з 2016 року за рахунок програми розселення та облаштування кримських татар та осіб інших національностей, депортованих з території України.
      • Однак на початку 2020 року телеканал повідомив, що перебуває на межі закриття через відсутність грошей.
      • Там пояснювали, що не змогли тримати виділені державою кошти на 2020 рік "через штучно створені бюрократичні перепони та суперечливе тлумачення нормативних актів окремими органами державної влади".
      • У лютому ATR звернувся по фінансову допомогу до Європейського Парламенту та Європейської Комісії.
      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України Гроші Кримські татари Медіа ЗМІ
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