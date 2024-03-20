Де розташований російський аеродром "Енгельс", який атакувала Україна: показуємо на карті

"Енгельс-2" – одна з найбільших військово-повітряних баз в Росії. Аеродром розташований в Саратовській області — приблизно 900 кілометрів до Харкова.

24 Канал показує на карті, де розташований аеродром Енгельс, який сьогодні атакували українські безпілотники "Лють".

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Де розаташований "Енгельс"

Аеродром "Енгельс-2" розташований біля однойменного міста Енгельс в Росії. Це одна з найбільших військових авіаційних баз збройних сил Росії, де базуються стратегічні бомбардувальники. Зокрема – Ту-160, який є найбільшим бомбардувальником у світі і, який може нести ядерні та конвенційні боєголовки. Та Ту-95МС – турбогвинтовий стратегічний бомбардувальник. Також може нести ядерні заряди.

Обидва бомбардувальники – носії ракет Х-22 (антикорабельні ракети), Х-101/Х-102 (остання для ядерної зброї), Х-55 ("крилаті" ракети з дальністю до 2500 км).

Місце розташування авіабази "Енгельс-2": на Google карті

Чому це важливий об'єкт

Аеродром "Енгельс-2" є частиною так званої "ядерної тріади" Росії. Також його можуть використовуватися для проведення випробувань. "Енгельс-2" обладнаний необхідною інфраструктурою для обслуговування великих та важких літаків.

До слова, цю авіабазу атакували наприкінці 2022 року. Супутникові знімки зафіксували пошкодження щонайменше одного бомбардувальника Ту-95. Після цього майже всі боєздатні ракетоносці перемістили за Полярне коло, на базу Оленя, що збільшило час підльоту до місця пуску ракет.

Коротко про нову атаку