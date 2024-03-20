Де розташований російський аеродром "Енгельс", який атакувала Україна: показуємо на карті
"Енгельс-2" – одна з найбільших військово-повітряних баз в Росії. Аеродром розташований в Саратовській області — приблизно 900 кілометрів до Харкова.
24 Канал показує на карті, де розташований аеродром Енгельс, який сьогодні атакували українські безпілотники "Лють".
Дивіться також Вибухи в Енгельсі – планова робота ГУР, є ураження, – джерела
Де розаташований "Енгельс"
Аеродром "Енгельс-2" розташований біля однойменного міста Енгельс в Росії. Це одна з найбільших військових авіаційних баз збройних сил Росії, де базуються стратегічні бомбардувальники. Зокрема – Ту-160, який є найбільшим бомбардувальником у світі і, який може нести ядерні та конвенційні боєголовки. Та Ту-95МС – турбогвинтовий стратегічний бомбардувальник. Також може нести ядерні заряди.Обидва бомбардувальники – носії ракет Х-22 (антикорабельні ракети), Х-101/Х-102 (остання для ядерної зброї), Х-55 ("крилаті" ракети з дальністю до 2500 км).
Місце розташування авіабази "Енгельс-2": на Google карті
Чому це важливий об'єкт
Аеродром "Енгельс-2" є частиною так званої "ядерної тріади" Росії. Також його можуть використовуватися для проведення випробувань. "Енгельс-2" обладнаний необхідною інфраструктурою для обслуговування великих та важких літаків.
До слова, цю авіабазу атакували наприкінці 2022 року. Супутникові знімки зафіксували пошкодження щонайменше одного бомбардувальника Ту-95. Після цього майже всі боєздатні ракетоносці перемістили за Полярне коло, на базу Оленя, що збільшило час підльоту до місця пуску ракет.
Коротко про нову атаку
- Цієї ночі російський Енгельс Саратовської області атакували безпілотники. Очевидці повідомляли про як мінімум 4 вибухи.
- Місцева влада заявила про атаку безпілотників та відзвітувала, що буцімто всі БПЛА "були збиті над містом".
- Згодом в міноборони Росії заявили, що всього було нібито п'ять "українських безпілотних літальних апаратів". Один з них, мовляв, "збили" над Бєлгородською областю, а от чотири інших – над Саратовською.
- Джерела 24 Каналу у спецслужбах підтвердили, що нічні вибухи у Саратовській області – це планова робота ГУР МО. А причиною вибухової ночі для окупантів стали українські дрони "Лютий".