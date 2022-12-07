Марокко готується зняти "прокляття півфіналу": як Африка драматично вилітала у чвертьфіналах ЧС

Команда Валіда Реграгі може стати першою африканською збірною, яка вийде в півфінал чемпіонату світу. Раніше представники "чорного континенту" прикро вилітали за крок до цієї стадії. Згадуємо, як це було.

На чемпіонаті світу з футболу 2022 завершились матчі 1/8 фіналу. У більшості з них перемагали фаворити, але відбулась і одна сенсація – Марокко вибило Іспанію.

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Африканська збірна залишила в групі позаду Хорватію та Бельгію (чинних срібного та бронзового призера ЧС), а у плей-офф на рівних відіграла з "фурією рохою". Досягти успіху "левам Атласу" допомогла серія пенальті, де кіпер Ясін Буну не пропустив жодного м'яча.

Тепер Марокко зіграє у чвертьфіналі із Португалією і спробує підкорити поки недосяжну для африканських збірних вершину – півфінал чемпіонату світу. 24 канал згадує, які ще країни з "чорного континенту" були близькі до виходу в 1/2 фіналу Мундіаля.

Камерун-1990

Група: 1 місце, +2=0-1, 3:5, 4 очки

Аргентина 1:0

Румунія 2:1

СРСР 0:4

1/8 фіналу: Колумбія 2:1 (після екстратайму)

1/4 фіналу: Англія 2:3 (після екстратайму)

Перший прорив африканців стався у 1990 році. Камерун на чолі із радянським тренером Валерієм Нєпомнящім наробив галасу у групі, здолавши чинного чемпіона світу Аргентину у стартовому турі.

При цьому "неприборкані леви" догравали без двох гравців через вилучення захисника Массінга та хавбека Кана-Баїка. У другому ж турі африканці переграли міцних румунів, чим по суті гарантували собі прохід у плей-офф.

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Розгромна поразка від СРСР вже ні на що на вплинула. При цьому це була остання гра Радянського Союзу на Мундіалях перед розвалом, а керував тоді командою легендарний Валерій Лобановський.

Найбільш ефектне враження команда справила у 1/8 фіналі. Камерунці втримали нульову нічию в основний часа, а в екстратаймах неймовірно показав себе Роже Мілла, який зробив дубль за дві хвилини.

Запальні танці Роже Мілла:

У чвертьфіналу африканці наткнулись на Англію, видавши результативний матч – 2:2 в основний час. При цьому рятівний гол "три леви" забили за сім хвилин до фінального свистка з пенальті.

. Збірна Камеруна зіграла на восьми чемпіонатах світу і лише раз вийшла в плей-офф. Це відбулось як раз на ЧС-1990, де команда дійшла до чвертьфіналу.

Переможний м'яч також був забитий з "позначки". На 105 хвилині Гарі Лінекер оформив "11-метровий дубль" та вивів саме родоначальників футболу у півфінал.

Сенегал-2002

Група: 2 місце, +1=2-0, 5:4, 5 очок

Франція 1:0

Данія 1:1

Уругвай 3:3

1/8 фіналу: Швеція 2:1 (після правила "золотого голу")

1/4 фіналу: Туреччина 0:1 (після правила "золотого голу")

Наступний успіх представника "чорного континенту" також почався із сенсаційної перемоги над чемпіонами світу. Для сенегальців ЧС-2002 був дебютним в історії і дебютували вони ідеально – 1:0 над неймовірною Францією.

На секундочку, "Ле Бле" на той момент були не тільки чемпіонами Мундіалю, а ще і Євро. Додавало драматизму цьому той факт, що Сенегал очолював француз Брюно Метсю.

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У наступному матчі африканці здобули стратегічну нічию з данцями, а в останньому турі мали громити Уругвай. "Леви Теранги" забили тричі до перерви, однак у другому таймі дозволили "селесте" вирвати нічию.

Втім, друге місце подарувало підопічним Метсю непогану сітку, де двічі їх долю вирішувало правило "золотого голу". Спочатку воно зіграло команді на руку, коли Сенегал втримав нічию зі шведами в основний час (1:1) і забили переможний гол на 104 хвилині.

. "Золотий гол" – правило футболу, яке діяло з 1993 по 2004 роки. Згідно з ним, якщо команди зіграли внічию в основний час і хтось забивав в екстратаймі, гра одразу ж закінчувалась. Перемога діставалась команді, яка і забила цей гол в додатковий час.

Дубль на рахунку Анрі Камара, який донедавна був найкращим бомбардиром в історії Сенегалу (його випередив Садіо Мане). У чвертьфіналі сенегальцям випала непогана збірна Туреччини, яку вони мали шанси пройти.

Основний час завершився нульовою нічиєю, але тепер "золотий гол" був забитий в їхні ворота. Вже на четвертій хвилині екстратайму Ільхан Мансиз пробив Тоні Сілву та вивів свою команду у півфінал.

Гана-2010

Група: 2 місце, +1=1-1, 2:2, 4 очки

Сербія 1:0

Австралія 1:1

Німеччина 0:1

1/8 фіналу: США 2:1 (після екстратаймів)

1/4 фіналу: Уругвай 1:1 (після серії пенальті – 2:4)

Найближчою до зняття африканського прокляття була Гана 12 років тому. На "домашньому" Мундіалі (єдиний, який проходив в Африці – в ПАР) команда з трудом вийшла з групи.

У першому ж турі підопічні Мілована Раєваца мінімально переграли країну його рідної збірної – Сербію. Після цього календар грав на руку "чорним зіркам", африканці розписали тактично вигідну нічию з Австралією, а у третьому турі некрупно поступились вже немотивованим німцям.

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Вийти далі ганцям дозволила краща різниця м'ячів, а також програш Сербії австралійцям. І знову представнику Африки пощастило із сіткою, адже в паралельній групі США дивом випередили англійців завдяки більшій кількості забитих голів.

Дуель з американцями вийшла напруженою, після раннього голу Кевіна-Прінса Боатенга США зрівняли з пенальті у другому таймі. Вирішив долю путівки Асамоа Гьян, який у компенсований час забив переможний м'яч.

А у битві з Уругваєм розгорнулась, мабуть, одна з найбільших драм на Мундіалях. Рахунок відкрили ганці завдяки шаленому дальному пострілу Мунтарі перед перервою. Втім вже на 10-ій хвилині другого тайму Форлан відновив паритет.

. Асамоа Гьян є найкращим бомбардиром чемпіонатів світу серед африканців. На його рахунку 6 голів, три з них – на ЧС-2010.

Ганці знову дотягнули до екстратаймів, а там у них виник момент на 120 хвилині. Після подачі зі стандарту Адійя пробивав у по суті порожні ворота, які загубив Муслера. Втім на заваді став Луїс Суарес, який відбив м'яч руками.

Хоч тоді VAR не було, арбітри побачили момент і видалили форварда тоді ще Аякса. Якби той пенальті забив Гьян, Гана стала би першим африканським півфіналістом, але доля банально познущалась над "чорними зірками".

Асамоа пробив у поперечину, а в серії пенальті африканців підвели Менса та Адійя. Гана затаїла злобу на Суареса та Уругвай за той момент і змогла помститися на цьому Мундіалі. "Чорні зірки" програли "селесте" в останньому турі, але не дали довести рахунок до розгромного, що не дозволило Суаресу та компанії вийти в плей-офф.

Відеоогляд матчу Уругвай – Гана на ЧС-2010:

Марокко-2022

Група: 1 місце, +2=1-0, 4:1, 7 очок

Хорватія 0:0

Бельгія 2:0

Канада 2:1

1/8 фіналу: Іспанія 0:0 (після серії пенальті – 3:0)

1/4 фіналу: Португалія

Тепер же шанс зняти прокляття є у марокканців. Як і перші герої цього матеріалу, підопічні Валіда Реграгі брали очки з чинними медалістами ЧС. З хорватами була нічия, а бельгійців "леви Атласа" переграли повністю.

Що цікаво, перша гра марокканців у плей-офф також не завершилась в основний час. До цього всі матчі Камеруна-1990, Сенегала-2002 та Гани-2010 переходили в екстратайми. Героєм же став кіпер Ясін Буну, який не пропустив жодного голу.

Відеоогляд матчу Марокко – Іспанія:

Втім, є і деяка відмінність у цієї команди. До цього африканських чвертьфіналістів тренували іноземці (Нєпомнящій, Метсю та Раєвац). Тоді як Реграгі став першим тренером-чвертьфіналістом з Африки.

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Суперник у марокканців вкрай непростий, Португалія винесла Швейцарію в 1/8 фіналу і налаштована здобути медалі на останньому для Кріштіану Роналду Мундіалі. Втім ця команда вже довела, що авторитети їй не страшні.