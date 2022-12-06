Марокко та Іспанія не зуміли виявити сильнішого в основний час матчу 1/8 фіналу. Не забили одна одній команди й в екстратаймах. Тож переможця пари довелося визначати в серії пенальті. І тут головним героєм зустрічі став голкіпер "атлаських левів" Боно.

Водночас Воротар Хорватії відбив 3 пенальті на ЧС-2022: повторив рекорд попередника, але не Шовковського

Усі три пенальті, які пробивали у ворота Боно, не були забиті. Першим бив Сарабія, але він влучив у штангу. Другим по воротах Боно пробивав Солер, але з його ударом голкіпер впорався. Так само він впорався і з ударом Бускетса.

Натомість Сабірі, Зієш та Хакімі свої удари забили й принесли перемогу Марокко в серії пенальті.

Таким чином у серії пенальті Боно не пропустив жодного удару. І повторив унікальне досягнення, яке на чемпіонаті світу у 2006 році встановив Олександр Шовковський. Тоді український голкіпер теж не пропустив жодного удару в 1/8 фіналу проти Швейцарії – два удари він відбив, а ще один був невлучний. Він став першим, хто не пропустив жодного удару в післяматчевих пенальті на чемпіонаті світу. І лише через 16 років це досягнення зміг повторити Боно.

Схожа ситуація з "українською серією" пенальті була в тому, що Хакімі вирішив пробити "паненкою", як це зробив і Артем Мілевський. Тільки відмінність в тому, що удар марокканця був вирішальним в цій серії пенальті, який і приніс Марокко вихід у чвертьфінал чемпіонату світу.

Варто нагадати, що за день до цього в серії пенальті визначався переможець ще однієї пари 1/8 фіналу ЧС-2022 Японія – Хорватія. І тоді хорват Лівакович відбив три удари суперника. Але він пропустив один удар.