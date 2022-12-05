Основний час в матчі між Японією та Хорватією закінчився внічию 1:1. У першому таймі японці забили зусиллям Маеди. А вже після перерви рахунок зрівняв Перішич. В екстратаймі теж жодній команді забити не вдалося. Тож переможця матчу та учасника чвертьфіналу визначали в серії пенальті.

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Японці били першими, і Лівакович впевнено парирував удар Мінаміно. Після цього він впорався і з ударом Мітоми. А от третій удар Асано він не відбив. Натомість відбив постріл з позначки Йосіди та приніс перемогу Хорватії.

Лівакович став лише третім голкіпером, який відбив три удари в післяматчевих пенальті на чемпіонаті світу. Останнім, кому це вдалося, був інший голкіпер збірної Хорватії Даніель Субашич у матчі 1/8 фіналу ЧС-2018 проти Данії. А першим це зробив португалець Рікарду у матчі проти Англії у чвертьфіналі ЧС-2006.

Досягнення Шовковського поки не повторили

Але Лівакович не зумів повторити досягнення українського голкіпера Олександра Шовковського, яке він встановив на чемпіонаті світу. У 2006 році в 1/8 фіналу проти Швейцарії Шовковський не пропустив жодного удару з 11-метрової позначки. Однак тоді український воротар відбив два удари, а ще один раз суперник не влучив по воротах. Тож український голкіпер став першим в історії, який не пропустив жодного гола у серії пенальті на чемпіонаті світу.

Відеоогляд матчу Японія – Хорватія