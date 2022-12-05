Основное время в матче между Японией и Хорватией закончилося вничью 1:1. В первом тайме японцы забили усилием Маэды. А уже после перерыва счет сравнял Перишич. В экстра-тайме тоже ни одной команде забить не удалось. Так что победителя матча и участника четвертьфинала определяли в серии пенальти.

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Японцы били первыми, и Ливакович уверенно парировал удар Минамино. После этого он справился и с ударом Митомы. А вот третий удар Асано он не отразил. Зато отразил выстрел с отметки Йосиды и принес победу Хорватии.

Ливакович стал лишь третьим голкипером, отразившим три удара в послематчевых пенальти на чемпионате мира. Последним, кому это удалось, был другой голкипер сборной Хорватии Даниэль Субашич в матче 1/8 финала ЧМ-2018 против Дании. Первым же это сделал португалец Рикарду в матче против Англии в четвертьфинале ЧМ-2006.

Достижения Шовковского пока не повторили

Но Ливакович не смог повторить достижение украинского голкипера Александра Шовковского, которое он установил на чемпионате мира. В 2006 году в 1/8 финала против Швейцарии Шовковский не пропустил ни одного удара с 11-метровой отметки. Однако тогда украинский вратарь отразил два удара, а еще один раз соперник не попал по воротах. Так что украинский голкипер стал первым в истории, который не пропустил ни одного гола в серии пенальти на чемпионате мира.

Видеообзор матча Япония – Хорватия