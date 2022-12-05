Англия дважды забила в раздевалку Сенегала. Сначала Джордан Хендерсон открыл счет во встрече, а уже в компенсированное к первому тайму время преимущество англичан удвоил Гарри Кейн, пишет 24 канал .

Детальнее об игре Англия разбивает Сенегал в 1/8 финала ЧМ-2022: впереди четвертьфинал с Францией – видео

Близок к рекордному достижению

Нападающий английского Тоттенхэма мощным ударом пробил мимо Менди. Это первый мяч Кейна на чемпионате мира в Катаре. До этого футболист сделал три голевых передачи.

Также этот гол в ворота Сенегала стал для Кейна 52-м в 79 сыгранных поединках за национальную команду. Гарри нужно забить еще один мяч, чтобы догнать лучшего бомбардира всех времен команды "трех львов" Уэйна Руни. В активе легенды Манчестер Юнайтед насчитывается 53 гола в 120 матчах.

Любопытно! Кейн дебютировал за основную команду сборной Англии в марте 2015 года. Произошло это в квалификационном матче на чемпионат Европы против Литвы. Уже в своей первой игре Гарри отличился голом и помог "трем львам" победить со счетом 4:0.

Кейн имеет хороший шанс не только сравниться с Руни, но и стать лучшим бомбардиром в истории сборной Англии.

Форварду "шпор" уже удалось опередить легендарного Бобби Чарльтона, у которого 49 мячей за сборную.

Кейн может сравнить и даже побить рекорд Руни может уже в следующем матче Англии на ЧМ-2022 в Катаре. 10 декабря в 21.00 (по киевскому времени) команда Гарета Саутгейта встретится с действующими чемпионами мира французами. Команды будут бороться за выход в полуфинал Мундиаля.

Видео первого гола Кейна на ЧМ-2022 в Катаре