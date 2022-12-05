Англія двічі забила у роздягальню Сенегалу. Спершу Джордан Хендерсон відкрив рахунок у зустрічі, а вже у компенсований до першого тайму час перевагу англійців подвоїв Гаррі Кейн, пише 24 канал.

Детальніше про гру Англія розбиває Сенегал в 1/8 фіналу ЧС-2022: попереду чвертьфінал із Францією – відео

Близький до рекордного досягнення

Нападник англійського Тоттенхема потужним ударом пробив повз Менді. Це перший м'яч Кейна на цьому чемпіонаті світу у Катарі. До цього футболіст зробив три гольові передачі.

Також цей гол у ворота Сенегалу став для Кейна 52-м у 79-ти зіграних поєдинках за національну команду. Гаррі потрібно забити ще один м'яч, щоб наздогнати найкращого бомбардира усіх часів команди "трьох левів" Вейна Руні. В активі легенди Манчестер Юнайтед налічується 53 голи у 120 матчах.

Цікаво! Кейн дебютував за основну команду збірної Англії у березні 2015 року. Сталось це у кваліфікаційному матчі на чемпіонат Європи проти Литви. Вже у своїх першій грі Гаррі відзначився голом та допоміг "трьом левам" перемогти з рахунком 4:0.

У Кейна є гарний шанс не лише зрівнятись із Руні, а й стати найкращим бомбардиром в історії збірної Англії.

Форварду "шпор" вже вдалось випередити легендарного Боббі Чарльтона, у якого 49 м'ячів за збірну.

Кейн може зрівняти та навіть побити рекорд Руні може вже у наступному матчі Англії на ЧС-2022 у Катарі. 10 грудня о 21:00 (за київським часом) команда Гарета Саутгейта зустрінеться з чинними чемпіонами світу французами. Команди будуть боротись за вихід у півфінал Мундіалю.

Відео першого голу Кейна на ЧС-2022 у Катарі