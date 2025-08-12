Як в минулому, так і у цьому році на території України фіксувалися вогнища АЧС. Після певного затишшя хвороба знову проявила себе на Івано-Франківщині.

На Івано-Франківщині спалах АЧС

Скоро у деяких областях можуть розпочатись заходи з регулювання чисельності мисливських тварин, в тому числі диких свиней, повідомляє 24 Канал із посиланням на Українське товариство мисливців і рибалок.

Другий рік в Україні фіксується спалах африканської чуми свиней АЧС, зокрема в мисливських угіддях серед кабанів. Днями в урочищі "Кацерка" Рожнятівської територіальної громади на Івано-Франківщині виявлено осередок АЧС серед диких свиней.

Відзначається, що введено карантинні обмеження в 13-кілометровій зоні, підвищено ветеринарний контроль, посилено моніторинг диких тварин. Фахівці закликають відвідувачів мисливських угідь суворо дотримуватися правил біобезпеки, щоб запобігти перенесенню збудника вірусу на ферми.

Зверніть увагу! Африканська чума свиней (АЧС) – смертельно небезпечне захворювання, що завдає колосальних збитків тваринництву та мисливському господарству. Переносники вірусу в дикій природі – дикі кабани.