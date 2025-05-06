Небезпечна хвороба набирає обертів

Міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль під час наради щодо профілактики африканської чуми свиней зауважив, що з початку 2025 року в Україні зафіксовано 37 спалахів АЧС, повідомляє 24 Канал із посиланням на Мінагрополітики. Із них у випадків у 14 домашніх свиней, у тому числі на двох фермах, ще 23 – серед диких кабанів, а географія поширення охоплює 12 областей.

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Це серйозний виклик для тваринницького сектору, враховуючи загальну чисельність поголів’я свиней – понад 4,6 мільйона голів. З яких 2,97 мільйона утримуються у підприємствах, а ще 1,63 мільйона – у господарствах населення. Наша мета сьогодні – сформувати системний, науково обґрунтований і міжнародно визнаний підхід до стримування АЧС,

– зазначив міністр.

Під час наради учасники обговорили стан профілактичних заходів, шляхи удосконалення моніторингу та реагування, а також можливість впровадження зонування територій із урахуванням ветеринарно-санітарного статусу, як інструмент точнішого управління ризиками.

Крім того, порушили питання страхування тварин, зокрема свиней, як елементу підтримки агробізнесу у випадку спалахів хвороби. Міністр також зазначив у січні-квітні 2025 року в Європі зафіксовано 5775 спалахів АЧС.

Зверніть увагу! Коваль підкреслив, що окремо обговорили й тему вакцинації від АЧС, адже важливо вивчати всі можливості для забезпечення безпечного розвитку галузі.