Ближче 10 кілометрів до кордону пасти тварин заборонено

В Україні ввели заборону на випас худоби в 10-кілометровій зоні вздовж кордону з ЄС, повідомляє 24 Канал із посиланням на Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Заходи запровадили для збереження поголів'я свійських тварин від інфікування ящуром з країн Євросоюзу.

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Оскільки на території Словацької Республіки та Угорщини зареєстровано спалахи захворювання тварин на ящур, наразі з міркувань безпеки заборонено випас худоби в 10-кілометровій зоні від кордону з Європейським Союзом,

– повідомляють у Держпродспоживслужбі.

У Держпродспоживслужбі також рекомендують при випасі стежити, щоб тварини не наближувалися до інших тварин.

Зверніть увагу! Спалахи ящуру в Угорщині почалися 7 березня 2025 року, коли було офіційно підтверджено перший випадок захворювання в країні, на молочній фермі в місті Кішбайч на північному заході Угорщини. Ферма утримувала приблизно 1 400 голів великої рогатої худоби і знаходилася всього за 1 – 2 кілометри від словацького кордону.