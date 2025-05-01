Ближе 10 километров до границы пасти животных запрещено

В Украине ввели запрет на выпас скота в 10-километровой зоне вдоль границы с ЕС, сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную службу Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Меры ввели для сохранения поголовья домашних животных от инфицирования ящуром из стран Евросоюза.

Читайте также Великобритания запретила провозить мясо и "молочку" туристам из ЕС

Поскольку на территории Словацкой Республики и Венгрии зарегистрированы вспышки заболевания животных ящуром, сейчас из соображений безопасности запрещен выпас скота в 10-километровой зоне от границы с Европейским Союзом,

– сообщают в Госпродпотребслужбе.

В Госпродпотребслужбе также рекомендуют при выпасе следить, чтобы животные не приближались к другим животным.

Обратите внимание! Вспышки ящура в Венгрии начались 7 марта 2025 года, когда был официально подтвержден первый случай заболевания в стране, на молочной ферме в городе Кишбайч на северо-западе Венгрии. Ферма содержала примерно 1 400 голов крупного рогатого скота и находилась всего в 1 – 2 километрах от словацкой границы.