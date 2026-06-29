Україна змінює агросектор за правилами ЄС: які нові можливості отримають фермери

Україна продовжує адаптувати аграрний сектор до вимог Європейського Союзу та готує нові механізми підтримки виробників. У фокусі – цифровізація, прозорі програми допомоги, розвиток переробки та перехід до продукції з більшою доданою вартістю.

Україна готує агросектор до роботи за правилами Європейського Союзу

Україна поступово впроваджує інструменти, необхідні для інтеграції аграрної галузі до Спільної аграрної політики Європейського Союзу, повідомляє Мінекономіки. Основними напрямами є створення зрозумілої системи державної підтримки, цифровізація управління програмами, посилення контролю та скорочення бюрократичних процедур для виробників.

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Окремий акцент роблять на розвитку перероблювання та виробництві продукції з високою доданою вартістю. Це має дозволити українському агросектору поступово переходити від експорту сировини до більш технологічної моделі.

Про це говорили під час панелі "Сільське господарство України в перехідний період: стратегічні напрями, розвиток агропродовольчої галузі та сучасні системи виробництва харчових продуктів" у межах Конференції з відновлення України 2026 у Гданську.

Участь у дискусії взяв заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Денис Башлик. За його словами, завдання України полягає не лише у приведенні законодавства до стандартів ЄС, а й у створенні практичних механізмів, які працюватимуть для агровиробників.

Він зазначив, що "агровиробник має отримати зрозумілий доступ до підтримки, держава – якісні дані для рішень, а система – прозорий контроль і довіру".

Євроінтеграція відкриває нові можливості для українського агробізнесу

Одним із ключових етапів інтеграції є переговорний розділ 11 "Сільське господарство та розвиток сільських територій". Україна вже завершила двосторонній скринінг із Європейським Союзом за цим напрямом і переходить до практичного формування необхідних інструментів.

Водночас адаптація до європейської аграрної політики змінює роль України на світовому продовольчому ринку. Попри війну, українське сільське господарство залишається важливою частиною глобальної продовольчої безпеки.

Наступним кроком має стати розвиток глибшого перероблення, впровадження технологій та створення нових ланцюгів доданої вартості. Саме це дозволить Україні посилити позиції не лише як постачальника сировини, а як виробника готової продукції.

Прикладом такого підходу є ініціатива Food from Ukraine, яка поступово переходить від моделі гуманітарної допомоги до довгострокової економічної співпраці з міжнародними партнерами.

У квітні 2026 року в Гані відкрили Центр перероблювання та дистрибуції продовольства – агрохаб. Це перший практичний приклад реалізації моделі Food from Ukraine у країні-партнері, який демонструє можливість України експортувати не лише продукцію, а й аграрні рішення, інфраструктуру та експертизу.

Важливо! Експерти зазначають, що інтеграція українського агросектору до Європейського Союзу може стати не лише адаптацією до нових правил, а й шансом для масштабної модернізації галузі. Ключовими факторами успіху будуть прозора підтримка фермерів, розвиток переробки, технологічність виробництва та здатність України зайняти сильнішу позицію у глобальних аграрних ланцюгах.

Україна в ЄС не загрожує польським фермерам: у Польщі зробили заяву про зерно

Нещодавно ми повідомляли, що вступ України до Європейського Союзу не має стати загрозою для польських фермерів, заявила польська євродепутатка Ельжбета Лукачієвська. Водночас вона виступила за продовження обмежень на імпорт українського зерна до Польщі.