Аграрії працюють на межі маржі: чому банкрутували українські аграрії у 2025 році

У 2025 році українські аграрії були змушені працювати в умовах жорсткого тиску на рентабельність і зростання витрат. За таких обставин ключовим пріоритетом для галузі стає збереження зовнішніх ринків та експортного потенціалу.

Агросектор України все менше заробляє

Генеральний директор Української аграрної конфедерації Павло Коваль розповів, що український аграрний сектор у 2025 році працював у середовищі, де на перший план виходить економічна ефективність, а можливості для формування маржі постійно скорочуються. За його словами, попри всі виклики, в Україні вдалося зібрати до 80 мільйонів тонн зернових та олійних культур.

Водночас близько 3 мільйонів тонн кукурудзи залишаються в полі, насамперед у прикордонних Сумській, Харківській та Чернігівській областях. Також частково не зібрані пізні культури – гречка, просо, а в окремих регіонах і соняшник.

Павло Коваль зазначив, що подібні ситуації траплялися і до повномасштабної війни, адже на рішення аграріїв впливають не лише безпекові чинники, а й цінова кон'юнктура на ринку.

Зверніть увагу! Ключовим завданням для галузі він назвав утримання зовнішніх ринків збуту. За словами експерта, їх втрата може мати довгострокові наслідки, оскільки повернути втрачені позиції буде вкрай складно, а звільнені ніші ризикують зайняти конкуренти, зокрема країна-агресор.

У 2025 році агропромисловий комплекс забезпечив до 55% загального експорту України. Фактично кожен другий долар валютних надходжень в економіку має аграрне походження, а лише одна галузь принесла понад 22 млрд доларів США експортної виручки, що є стратегічно важливим показником.

Важливо! Водночас у галузі фіксують і тривожні тенденції: агросектор посідає друге місце за кількістю збанкрутілих підприємств. У таких умовах, наголосив Павло Коваль, критично важливими стають управління ризиками, стратегічне планування та жорсткий контроль витрат, адже логістика сьогодні здатна повністю "з'їсти" маржу агровиробників.

