Чи можуть не дати безкоштовну ділянку в Україні

Більшість громадян України мають право отримати у користування безплатну земельну ділянку певного призначення. Однак бувають також випадки, коли державні органи можуть відмовити у наданні землі.

Кому можуть відмовити у отриманні землі

Кожен українець, який досяг повноліття, може приватизувати безплатно до 2,28 гектара землі, передає 24 Канал із посиланням на Земельний Кодекс України. Землю, яку ви отримаєте, згодом можна буде продати за вашим бажанням.

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Учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та члени сімей загиблих мають право на першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва та городництва. Однак землю виділяють лише якщо особа раніше не скористалася правом на приватизацію землі відповідного цільового призначення.

Важливо! Під час воєнного стану в Україні безоплатна передача земель державної, комунальної власності у приватну власність, надання дозволів на розроблення документації із землеустрою з метою такої безоплатної передачі, розроблення такої документації забороняється. Процедура отримання землі можлива лише після закінчення воєнного стану.

Державний кадастровий реєстратор у строк, що не перевищує 14 робочих днів з дня прийняття заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру розглядає подані документи. За результатами перевірки Державний кадастровий реєстратор вносить відомості (зміни до них) до Державного земельного кадастру або приймає рішення про відмову у внесенні таких відомостей із зазначенням підстав відмови.

Підстави для відмови: