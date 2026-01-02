Як продати будинок, що стоїть на не приватизованій землі

Доволі часто трапляються такі обставини, коли власник хоче продати будинок, що розташований на землі, яка не оформлена у приватну власність. Це реально зробити, однак, з дотримання певних процедур.

Що робити, якщо ділянка не приватизована?

Відповідно до чинного законодавства України, зокрема статті 377 Цивільного кодексу та статті 120 Земельного кодексу, під час продажу будинку діє принцип неподільності нерухомості та землі, на якій вона розташована, передає 24 Канал.

Це означає, що під час укладення угоди важливо врахувати правовий статус земельної ділянки. Під час продажу будинку право власності на саму земельну ділянку не передається новому власнику.

Натомість покупець автоматично отримує право користування цією землею на тих самих умовах, що й попередній власник. Це відбувається без додаткових процедур і не потребує окремих угод щодо землі.

Зверніть увагу! Щоб укласти договір купівлі-продажу, обов’язковою умовою є наявність кадастрового номера земельної ділянки. Це вимога закріплена в статті 377 Цивільного кодексу України.

Які бувають винятки?

У частині 4 статті 120 Земельного кодексу передбачена можливість встановити інші умови щодо переходу права на землю.

Важливо! Це означає, що продавець і покупець можуть домовитися, щоб під час продажу будинку право власності на земельну ділянку не передавалося. Однак такі умови обов’язково мають бути чітко зафіксовані в договорі.

Для юридичної чистоти угоди обов’язково потрібен кадастровий номер земельної ділянки. Це ключова умова для укладення договору купівлі-продажу.

Щоб уникнути можливих правових ризиків, рекомендується:

проконсультуватися з юристом або нотаріусом;

розглянути можливість приватизації землі до здійснення угоди.

Приватизована земельна ділянка підвищує привабливість об'єкта для потенційних покупців і спрощує процес оформлення угоди.

Хто власник землі, на якій стоїть приватний будинок?