Переробка соняшника впала до трирічного мінімуму через мита на сою та ріпак
- Переробка соняшника в Україні у вересні 2023 року впала до найнижчого рівня з липня 2022 року, досягнувши близько 560 тисяч тонн.
- Нестача соняшника на ринку компенсується підвищеною пропозицією сої та ріпаку через експортні мита, що дозволяє заводам накопичити запаси на 1,5-2 місяці.
Наразі на українському ринку спостерігається нестача соняшника на перероблення. Однак олійні заводи замінили соняшник соєю та ріпаком, яких навпаки у надлишку всередині країни через експортні мита.
Перероблення соняшника сильно впало
За словами фахівців, вересневе перероблювання соняшнику в Україні стало найнижчим з липня 2022 року, повідомляє 24 Канал із посиланням на "АПК-Інформ". Воно склало всього лише близько 560 тисяч тонн.
Читайте також В Україні впали ціни на соняшник: винні соєво-ріпакові мита
Обмежена пропозиція соняшнику в період міжсезоння сприяла тому, що багато заводів довантажували потужності ріпаком або соєю, пропозиція яких на внутрішньому ринку значно зросла після запровадження дії експортного мита з 4 вересня.
Крім того, через фактичне блокування експорту та потенційне збільшення пропозиції сої та ріпаку всередині країни багато аграріїв поспішали і з реалізацією соняшнику, побоюючись значного падіння цін на нього.
Зверніть увагу! Це сприяло тому, що паралельно заводи змогли накопичити запаси і цієї олійної для роботи на 1,5-2 місяці, що виступало головним чинником зниження цін на сировину у вересні.
Експортні мита на соняшник допомагають переробникам
Експерти відзначають, що ціни на соняшник досить швидко почали відновлюватися у жовтні головним чином через затримку збирання олійної, а також через те, що ціни на соняшникову олію почали зростати, отримавши підтримку з боку суміжних ринків рослинних олій та незадоволеного попиту на соняшниковий продукт з постачанням у вересні-жовтні.
До того ж оцінки причорноморського урожаю соняшнику продовжують скорочуватися, що створює певні ризики для переробників у новому сезоні. Так, за оновленими даними, обсяг перероблювання соняшнику в новому сезоні навряд чи перевищить торішній показник і поки що очікується на рівні 12,3 мільйона тонн (-4% до вересневої оцінки).
Важливо! Втім, поки що складна ситуація з налагодженням безмитного експорту сої та ріпаку для агровиробників грає на боці переробних підприємств. За оцінкою експертів, загальне перероблення трьох ключових олійних культур в сезоні-2025/26 може зрости до 16 мільйонів тонн (+3%) і буде залежати від подальшого розвитку ситуації навколо соєво-ріпакових експортних мит.
Виробники не поспішають експортувати ріпак в очікуванні вищих цін
Експорт ріпаку з України у жовтні значно зменшився, становивши лише 8 тисяч тонн порівняно з 210 тисячами тонн минулого року, тоді як експорт ріпакової олії зріс до 26 тисяч тонн.
Фермери утримуються від продажу ріпаку, очікуючи кращих експортних умов у листопаді-грудні, що може забезпечити до 1 мільярда доларів виручки до кінця року.