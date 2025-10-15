Наразі на українському ринку спостерігається нестача соняшника на перероблення. Однак олійні заводи замінили соняшник соєю та ріпаком, яких навпаки у надлишку всередині країни через експортні мита.

Перероблення соняшника сильно впало

За словами фахівців, вересневе перероблювання соняшнику в Україні стало найнижчим з липня 2022 року, повідомляє 24 Канал із посиланням на "АПК-Інформ". Воно склало всього лише близько 560 тисяч тонн.

Обмежена пропозиція соняшнику в період міжсезоння сприяла тому, що багато заводів довантажували потужності ріпаком або соєю, пропозиція яких на внутрішньому ринку значно зросла після запровадження дії експортного мита з 4 вересня.

Крім того, через фактичне блокування експорту та потенційне збільшення пропозиції сої та ріпаку всередині країни багато аграріїв поспішали і з реалізацією соняшнику, побоюючись значного падіння цін на нього.

Зверніть увагу! Це сприяло тому, що паралельно заводи змогли накопичити запаси і цієї олійної для роботи на 1,5-2 місяці, що виступало головним чинником зниження цін на сировину у вересні.

Експортні мита на соняшник допомагають переробникам

Експерти відзначають, що ціни на соняшник досить швидко почали відновлюватися у жовтні головним чином через затримку збирання олійної, а також через те, що ціни на соняшникову олію почали зростати, отримавши підтримку з боку суміжних ринків рослинних олій та незадоволеного попиту на соняшниковий продукт з постачанням у вересні-жовтні.

До того ж оцінки причорноморського урожаю соняшнику продовжують скорочуватися, що створює певні ризики для переробників у новому сезоні. Так, за оновленими даними, обсяг перероблювання соняшнику в новому сезоні навряд чи перевищить торішній показник і поки що очікується на рівні 12,3 мільйона тонн (-4% до вересневої оцінки).

Важливо! Втім, поки що складна ситуація з налагодженням безмитного експорту сої та ріпаку для агровиробників грає на боці переробних підприємств. За оцінкою експертів, загальне перероблення трьох ключових олійних культур в сезоні-2025/26 може зрости до 16 мільйонів тонн (+3%) і буде залежати від подальшого розвитку ситуації навколо соєво-ріпакових експортних мит.

