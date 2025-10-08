В Україні більше переробили, ніж експортували ріпаку

У вересні цього року в Україні переробили максимальний місячний обсяг ріпаку, повідомляє 24 Канал із посиланням на "АПК-Інформ". Він склав трохи більше ніж 250 тисяч тонн.

Важливо! За словами аналітиків, уперше за тривалий час внутрішнє перероблювання перевищило місячний експорт даної культури (236 тисяч тонн).

Водночас у кінці вересня – на початку жовтня в даному секторі спостерігалося сповільнення торгівлі через очікуване прийняття рішення стосовно механізму звільнення виробників сої та ріпаку від 10% експортного мита. Пропозиція ріпаку на цьому тлі скоротилася.

Зверніть увагу! Низка переробників повідомляли про низьке надходження ріпаку на підприємства та ймовірне завершення його перероблення і перехід на соняшник, запаси якого за вересень вдалося накопичити досить непогані. Однак заводи підвищували ціни попиту на ріпак, намагаючись залучити більше пропозицій, до 23000 – 23500 гривень за тонну СРТ і вище за реальні обсяги та великі партії.

