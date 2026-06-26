Погода внесла корективи у врожай: де в Україні аграрії мають проблеми із засухою

Погодні умови у другій декаді червня загалом були сприятливими для розвитку більшості сільськогосподарських культур, однак ситуація в регіонах суттєво відрізнялася. У частині областей почала посилюватися ґрунтова засуха, тоді як в інших аграрії отримали достатній рівень вологи.

Прохолодна погода підтримала розвиток культур

У другій декаді червня в Україні переважала прохолодна погода через проходження холодних атмосферних фронтів. За даними фахівців Укргідрометцентру, відсутність надвисоких температур та періодичні дощі загалом створили сприятливі умови для розвитку більшості сільськогосподарських культур.

Дивіться також Аграріям готують нові правила: що змінить цифрова система захисту рослин

Невисокі температури повітря і ґрунту допомогли зберегти вологу, а опади у багатьох регіонах покращили стан посівів. Розвиток рослин при цьому відбувався близько до середніх багаторічних строків.

Водночас така погода мала і негативні наслідки. Через підвищену вологість активніше почали поширюватися грибкові хвороби, а також посилився ріст бур'янів на полях.

Фахівці зазначають, що поступово продовжувалося накопичення ефективного тепла, необхідного для подальшого розвитку культур.

У частині областей посилилася ґрунтова засуха

Попри загалом сприятливі умови, у південних, центральних та східних областях ситуація залишалася складнішою. Там через нестачу продуктивних опадів продовжувався розвиток і поглиблення ґрунтової засухи.

Найбільше це вплинуло на ранні ярі культури, для яких несприятливі умови почали формуватися ще у першій декаді червня.

Важливо! Водночас, на думку фахівців, для пізніх технічних культур ситуація залишалася стабільнішою. Рівень зволоження ґрунту на більшості площ оцінювали від задовільного до оптимального, що дозволяло рослинам нормально проходити етапи вегетації.