На якій відстані від сусідського паркану можна посадити дерево

Власники земельних ділянок з житловими будинками облаштовують свою територію, в тому числі і висаджуючи дерева. Однак треба знати, що відстань до сусідського паркану має бути більшою за ту, яка визначена законодавством.

Скільки метрів від сусідського паркану до дерева передбачено?

Чинні містобудівні будівельні норми встановлюють мінімальну відстань між краєм земельної ділянки, суміжного із сусідньою ділянкою та найближчим деревом чи кущем, повідомляє 24 Канал з посиланням на Верховну Раду України.

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Однак норма щодо висадки дерев на ділянці стосується тільки нових ділянок і дачних забудов. Отже, старі дерева та кущі на ваших ділянках вирубувати не доведеться. Положення набуло чинності 1 жовтня 2019 року.

Важливо! Нові ДБН передбачають, що відстань від межі суміжної земельної ділянки до висаджених кущів, має становити 1 метр, до стовбурів дерев – від 4 до 6 метрів залежно від крони, але не менше половини її діаметру.

Якщо крона дерева складає в середньому 9 метрів, то відстань від межі сусідньої ділянки має складати не менше 4,5 метрів, щоб його гілки не заходили на сусідню територію.

Скільки метрів передбачається в інших країнах світу?

В Україні чіткі норми регулюють відстань посадки дерев від межі сусідньої ділянки. В інших країнах така відстань значно варіюється, іноді залежно навіть від регіону. Це пов'язано з різними кліматичними умовами, типами ґрунтів, місцевими законами та звичаями.

Так, в країнах Європи норми також досить суворі. Наприклад, у Німеччині та Франції є детальні правила щодо висоти дерев та відстані від межі.