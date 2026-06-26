Аграріям дадуть до 1000 гривень на гектар: хто та на що може отримати нову підтримку

В Україні запрацювали нові правила державної підтримки сільгоспвиробників через бюджетні субсидії на оброблювані угіддя. Аграрії зможуть отримати кошти на придбання вітчизняних комплексних мінеральних добрив для вирощування власної продукції.

Аграрії отримали нову можливість для державної підтримки

Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 17 червня 2026 року №803, повідомляє Lexinform. Вона внесла зміни до порядку використання бюджетних коштів для підтримки сільськогосподарських товаровиробників.

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Документ передбачає можливість отримання державних коштів аграріями, які використовують придбані комплексні мінеральні добрива українського виробництва для вирощування власної сільськогосподарської продукції.

Під комплексними мінеральними добривами в межах програми розуміють продукцію, яка містить кілька основних елементів живлення рослин. Зокрема, йдеться про азот, фосфор, калій, магній, сірку, а також мікроелементи – марганець, бор, молібден, цинк і мідь.

Такі добрива мають бути виготовлені в Україні із застосуванням амонійно-фосфатного методу виробництва.

Скільки коштів зможуть отримати виробники

Згідно з оновленими правилами, бюджетні кошти надаватимуться аграріям без повернення – у межах коштів, передбачених державним бюджетом на відповідний рік.

Розрахунок субсидії здійснюватиметься на 1 гектар оброблюваних угідь, які засіяні або засаджені сільськогосподарськими культурами у поточному році, а також на багаторічні насадження. Максимальна площа, за яку один отримувач може отримати підтримку, становить 10 тисяч гектарів.

Зверніть увагу! Розмір допомоги визначатимуть із розрахунку придбання 7 тонн комплексних мінеральних добрив українського виробництва на кожні 100 гектарів оброблюваних земель. Максимальна сума підтримки становить до 1000 гривень. Водночас аграрії зможуть скористатися лише одним із видів державної підтримки, передбачених відповідним порядком.

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