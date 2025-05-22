Найбільшу ділянку "Земельного банку" здали в суборенду: скільки грошей отримала держава

Найбільший лот "Земельного банку", ділянку в Устинівській громаді Кіровоградської області здали в оренду. Переможець аукціону сплатив до бюджету суборенду у 78,6 мільйона гривень з ПДВ.

Найбільшу ділянку здали в оренду через аукціон

Переможцем аукціону "Земельного банку" стало ТОВ "Кодацьке-Агро", яке підписало договір суборенди на 14 років та сплатило повну річну суборенду ділянки площею 3969 гектара в Устинівській громаді Кіровоградської області вартістю 78,6 мільйона гривень, повідомляє 24 Канал із посиланням на Мінагрополітики.

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Аукціон за цю ділянку проводився тричі. Попередні переможці відмовлялися від підписання договору, однак третя спроба завершилася підписанням угоди та надходженням повної річної суми суборендної плати.

За підсумками останніх торгів вартість ділянки зросла майже в п'ять разів порівняно з початковою, і разом із ПДВ становила 19 803 гривень за гектар. ТОВ "Кодацьке-Агро", яке зареєстроване у Дніпропетровській області, до цього тричі змагалося за право користування.

Ця ділянка вже давно потребувала ефективного користувача. Під час моніторингового виїзду ми побачили, що майже 4 тисячі гектарів родючих державних земель тривалий час простоювали і перебували в недбалому стані. Тепер, після укладення договору, очікуємо на раціональне використання "діаманту,

– зауважив генеральний директор ТОВ "Державний земельний банк" Ярослав Ярославський.

За його словами, новий користувач найближчим часом планує привести ділянку до ладу, оперативно розпочати обробіток і встигнути провести посівну кампанію, а також зібрати перший урожай вже цієї осені.

Зверніть увагу! У міністерстві зауважили, що передача найбільшої ділянки в користування та надходження рекордної суми річної суборенди є свідченням того, що проєкт "Земельний банк" працює ефективно, досягаючи початкових цілей.