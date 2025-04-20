Шалений попит на дубайський шоколад став причиною глобального дефіциту фісташок

Світ зіткнувся з неочікуваною нестачею фісташок – усе через бум на шоколадні плитки з Дубаю, які здобули шалений успіх у TikTok. Ситуація погіршується через поганий врожай горіхів у США, які є основним їх експортером.

Шоколад з фісташкою еміратська компанія вигадала ще у 2021 році, але популярність вона здобула у 2024. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Financial Times.

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Світ стикається із дефіцитом фісташок

Плитки шоколаду з фісташковим кремом, кадаїфі та молочним шоколадом були вперше представлені еміратським брендом FIX у 2021 році, але здобули популярність лише у грудні 2023 року завдяки TikTok. Відео з його дегустацією зібрало 120 мільйонів переглядів.

Ціни на фісташки з того моменту стрімко злетіли – з 7,65 до 10,30 долара за фунт. За словами Джайлса Хакінга з компанії CG Hacking, ринок уже практично вичерпав свої запаси.

Ціни на шоколад зростають. Так, плитка шоколаду від Lindt у Великій Британії коштує 10 фунтів за 145 грамів, що вдвічі дорожче за інші продукти бренду. Попит настільки високий, що магазини навіть обмежують кількість плиток, які можна купити. Крім того, компанії Lindt і супермаркет Wm Morrison випустили спеціальні великодні яйця з фісташковим кремом.

Запаси фісташок скоротилися через невеликий врожай минулого року в США, найбільшому постачальнику горіхів у світі, а також через те, що врожай був високої якості, залишаючи мало дешевих ядер без шкаралупи, які зазвичай використовують для виробництва шоколаду, зазначив Хакінг.

Запаси фісташок майже вичерпалися, і коли шоколад з Дубаю почав здобувати популярність, кондитери стали викуповувати все, що могли знайти. Це призвело до дефіциту на решту ринку,

– пояснив він.

Іран, другий за обсягами експорту фісташок, збільшив експорт на 40% до ОАЕ в першій половині 2025 року, порівняно з попереднім роком, згідно з даними митної служби Ірану.

Бехруз Агах, представник Іранської асоціації фісташок зазначив, що такий стрибок цін став несподіванкою, адже після 2023 спостерігався навпаки надлишок фісташок на ринку, що навіть призвело до зниження цін.

У США ж фермери почали масово переходити з мигдалю на фісташки, проте врожаю доведеться чекати до осені 2026-го.

Поки ж кондитери скаржаться: попит на фісташковий шоколад не зменшується, а сировини – бракує.