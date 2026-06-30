Україна майже вдвічі наростила експорт органічних горіхів: хто купує найбільше

Україна у 2025 році суттєво збільшила експорт органічних горіхів, наростивши постачання майже удвічі. Найбільшим покупцем української продукції став один із ринків Європейського Союзу.

Український експорт органічних горіхів стрімко зріс

У 2025 році Україна експортувала 4,9 тисячі тонн органічних горіхів загальною вартістю 16,6 мільйона євро, повідомляє organicinfo. Порівняно з 2024 роком обсяг постачання зріс на 91%, а виторг від експорту збільшився більш ніж удвічі.

Дивіться також Фермер з Нідерландів перейшов з картоплі на горіхи: що зумовило цей перехід

Такі дані отримали під час дослідження, проведеного на початку 2026 року органом сертифікації "Органік Стандарт" спільно з державною установою "Офіс з розвитку підприємництва та експорту" та національним проєктом "Дія.Бізнес".

Наразі український експорт органічних горіхів фактично представлений лише волоським горіхом. Водночас розвиток сертифікованого органічного виробництва фундука та мигдалю може дозволити виробникам у майбутньому розширити асортимент продукції та посилити позиції на міжнародних ринках.

Найбільшими покупцями українського органічного горіха у 2025 році стали країни Європи. Лідером за обсягами постачання були Нідерланди – туди Україна експортувала 1 952 тонни продукції на суму 46 мільйонів євро.

До переліку основних імпортерів також увійшли Австрія, Румунія, Франція, Німеччина, Італія, Молдова, Польща та Велика Британія.

Зокрема, до Австрії поставили 986,3 тонни органічних горіхів на 2,6 мільйона євро, до Румунії – 724 тонни на 3,6 мільйона євро, а до Франції – 638 тонн на 2,5 мільйона євро.

Менші обсяги української продукції закуповували Німеччина, Італія, Молдова, Польща та Велика Британія.

Важливо! Експерти зазначають, що стрімке зростання експорту органічних горіхів демонструє перспективність цієї ніші для українських аграріїв. Подальший розвиток сертифікованого виробництва та розширення асортименту культур може допомогти Україні збільшити присутність на ринках ЄС і перейти від продажу сировини до продукції з вищою доданою вартістю.