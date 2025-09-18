Експорт ріпаку та сої з моменту підписання "соєво-ріпакових правок" частково відновився. Однак партії, які оформлює митниця мізерно малі, а першопричина зупинки експорту не зникла.

Експорт сої та ріпаку відновився на мінімальному рівні

Українська митниця вже оформлює партії сої та ріпаку зі сплатою 10% експортного мита, проте експорт іде краплями, залишаючись на мінімальних рівнях, повідомляє 24 Канал із посиланням на ASAP Agri.

З 4 по 16 вересня митниця оформила на експорт лише 9,6 тисячі тонн сої та 23,4 тисячі тонн ріпаку. Загалом у першій половині вересня експорт цих культур становив 34,5 тисячі тонн сої та 56,9 тисячі тонн ріпаку – що у два та шість разів менше відповідно, ніж за аналогічний період минулого сезону.

Зверніть увагу! 10% мито на експорт сої та ріпаку набуло чинності 4 вересня й одразу викликало хаос на українському ринку: закупівельні ціни обвалилися, торгівля та експорт практично зупинилися, а виробники й експортери зіткнулися з правовою колізією. Проблема – у відсутності чіткої законодавчої процедури підтвердження статусу виробника, який мав би звільнятися від сплати мита.

Експорт сої та ріпаку з України зупинився: аграрії закликали уряд втрутитися