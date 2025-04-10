Україна нарощує експорт сої на тлі високого попиту в ЄС

Українські виробники продовжують нарощувати позиції на світовому ринку сої. Експорт зростає попри зовнішні ризики та коливання.

Експорт сої продовжує зростати

Станом на початок квітня українські виробники вже експортували майже 93 тисячі тонн сої, повідомляє 24 Канал із посиланням на ВАР. Окрім того, активна переробка на внутрішньому ринку та високий рівень відвантажень дозволили ефективно розвантажити рекордний цьогорічний врожай.

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На 1 квітня в Україні залишалося орієнтовно 2 мільйони тонн сої – трохи більше, ніж минулого року, коли було близько 1,7 – 1,8 мільйона тонн. Але завдяки високій переробці та експорту ми впевнено скорочуємо залишки. Уже в травні-червні можемо вийти на аналогічні показники до минулого сезону. Таким чином, ринок ринок зміг засвоїти рекордний обсяг сої. Це добрий сигнал для аграріїв та експортерів,

– зазначають аналітики ПУСК.

На світовому ринку сої фіксується певне зниження активності імпортерів – частково через очікування новин щодо можливих мит між США та ЄС. Однак ціни залишаються стабільними: на глибоководних портах – 385 – 390 доларів за тонну. Переробники в Україні активізувалися, і умовні ціни на сою тримаються на рівні 17 500 – 17 800 гривень за тонну. Попит на соєву олію з боку Європи також підтримує ринок.

Чому українська соя популярна

За словами аналітиків, європейські покупці останні тижні активно контрактують українську соєву олію. Попит з боку переробників залишається високим, а отже й закупівельні ціни на сою стабільно тримаються на привабливому рівні. Це сприяє збереженню маржинальності виробництва. Українська соя продовжує бути конкурентною, навіть на тлі зниження котирувань на біржах.

Світові тренди можуть зіграти на користь України. У США прогнозується зниження площ під кукурудзою на 5 – 6%, натомість площі під соєю можуть зрости на аналогічну величину. Південна Америка – Бразилія та Аргентина – планує зберігати або навіть нарощувати обсяги виробництва. Проте американська соя наразі втрачає конкурентоспроможність на тлі торгівельної напруги між США та ЄС.

Якщо ситуація з митами між США та Євросоюзом загостриться, цілком імовірний перерозподіл європейського попиту на користь української сої,

– прогнозують у ПУСК.

Зверніть увагу! Експерти стверджують, що Європа вже зараз збільшує закупівлі в України, а в найближчі місяці ця тенденція може лише посилитися. Світовий ринок загалом виглядає стабільно, без передумов до різких обвалів. Тож можна очікувати на збереження цін і потенційне розширення присутності української сої на європейському ринку.