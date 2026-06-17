Польща вже не конкурент: з ким змагаються українські яблука у Європі

Українські садівники дедалі активніше роблять ставку на виробництво яблук високої якості для міжнародних ринків. Виробники прагнуть конкурувати не з дешевшою продукцією, а з яблуками з провідних садівничих країн Європи.

Українські виробники змінюють позиціонування яблука

Виробники яблук в Україні все частіше орієнтуються на преміальний сегмент ринку та роблять акцент на якості продукції, повідомляє AgroTimes. Про це в коментарі для журналу "Садівництво по-українськи" розповіла експорт-менеджерка компанії "Сади Дніпра" Альона Щебетаха.

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За її словами, українські садівники вже довели, що можуть вирощувати яблука, які відповідають високим вимогам міжнародних покупців. Саме якісна продукція користується найбільшим попитом на зовнішніх ринках і дозволяє успішно розвивати експортний напрям.

Експертка зазначає, що під час виходу на закордонні ринки компанія позиціонує свої яблука ближче до продукції з Італії та Іспанії, а не до польських аналогів. Такий підхід свідчить про прагнення українських виробників закріпитися у вищому ціновому сегменті.

Експорт залишається перспективним напрямом

Попри позитивні результати, учасникам ринку необхідно постійно аналізувати тенденції світової торгівлі та враховувати попит на конкретні сорти яблук. Це особливо важливо під час закладання нових садів, адже вибір сортів значною мірою визначає майбутню конкурентоспроможність господарства.

На думку Альони Щебетахи, перспективи українського яблучного сектору залишаються сприятливими. Галузь продовжує розвиватися навіть в умовах війни, логістичних труднощів та кліматичних викликів.

Виробники не лише зберігають присутність на зовнішніх ринках, а й поступово розширюють географію експорту. Завдяки цьому українське яблуко зміцнює свої позиції серед міжнародних покупців і залишається прибутковим напрямом для садівничих господарств.