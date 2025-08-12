Риболовля захоплює більшість її любителів багатьма якостями, яких не мають інші види активного відпочинку. Особливо коли трофеєм є така цінна риба, як форель.

У яких річках України водиться форель?

В Україні зустрічається три різновиди форелі – озерна, струмкова і райдужна, повідомляє 24 Канал із посиланням на Львівський рибоохоронний патруль. Всі види водяться в гірських річках України.

Форель, або, як називають її місцеві, пструг – царська риба. Вона належить до родини лососевих, як і горбуша, кета, голець та харіус. Форель дуже вибаглива, водиться тільки в чистих гірських річках. Кращого екологічного індикатора, ніж вона, годі шукати. В Україні ця прудка родичка лососевих мешкає виключно в гірських водоймах. В Карпатах можна ловити форель у таких річках:

Теребля;

Прут;

Черемош;

Тиса;

Дністер;

Тересва тощо.

Які особливості ловлі лососевих?

Іхтіологи радять полювати на форель восени – вона полюбляє прохолодну воду, а зловити її можна виключно у кришталево прозорій воді. Також вчені виокремлюють три основні види: озерна, струмкова та райдужна форель. Риболовля в Карпатах доступна абсолютно всім – як новачкам, так і досвідченим вудкарям.

Зверніть увагу! Не можна зловити форель у водоймі, температура води якої сягає понад 20 градусів Цельсія. Взагалі, ловля форелі є чи не найвищим пілотажем рибальського мистецтва і ті, хто зумів хоч одного разу її спіймати, ще довго цим пишаються. Річ у тому, що спіймати навіть дві форелі в одному місці майже неможливо. Щоб рибалити далі, потрібно йти вверх річкою або потічком.

Для форелі температура тіла людини занадто висока, і якщо взяти її руками, риба отримує опіки та серйозний шок. Тому справжні поціновувачі або роблять це у спеціальних рукавицях, або попередньо охолоджують руки у воді, або намагаються зовсім не торкатися здобичі.

Справжнього струмкового пструга, давнього мешканця карпатських річок, залишилося дуже мало. Часто під виглядом струмкової форелі в ресторанах подають маленьку райдужну форель. Струмкова форель не виростає великою, вона більш строката: має крупні червоні та чорні цятки по боках. У райдужної – цятки дрібніші, лише чорні, а на боці – рожева смуга. За смаковими якостями гурмани надають перевагу рожевому м'ясу "диких" пстругів.

Цікаво! Райдужна форель була завезена в Європу з Америки та акліматизована для тутешніх умов. Вона хоч і не така гарна, як струмкова, але більш витривала до високої температури води (може виживати навіть при +25 градусів Цельсія) та її забруднення, менше схильна до захворювань, швидше виростає і навіть може харчуватися рослинними кормами. Її розведенням віддавна займаються форельні господарства.