В каких реках Украины водится форель
- В Украине водятся три вида форели: озерная, ручьевая и радужная, которые обитают в горных реках, таких как Теребля, Прут, Черемош, Тиса, Днестр и Тересва.
- Форель является привередливой рыбой, которая нуждается в чистой прохладной воде, и ее ловля требует особых условий, таких как охлаждение рук перед контактом.
Рыбалка увлекает большинство ее любителей многими качествами, которыми не обладают другие виды активного отдыха. Особенно когда трофеем является такая ценная рыба, как форель.
В каких реках Украины водится форель?
В Украине встречается три разновидности форели – озерная, ручьевая и радужная, сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовский рыбоохранный патруль. Все виды водятся в горных реках Украины.
Форель, или, как называют ее местные, пструг – царская рыба. Она относится к семейству лососевых, как и горбуша, кета, голец и хариус. Форель очень прихотлива, водится только в чистых горных реках. Лучшего экологического индикатора, чем она, не найти. В Украине эта прыткая родственница лососевых обитает исключительно в горных водоемах. В Карпатах можно ловить форель в таких реках:
- Теребля;
- Прут;
- Черемош;
- Тиса;
- Днестр;
- Тересва и тому подобное.
Какие особенности ловли лососевых?
Ихтиологи советуют охотиться на форель осенью – она любит прохладную воду, а поймать ее можно исключительно в кристально прозрачной воде. Также ученые выделяют три основных вида: озерная, ручьевая и радужная форель. Рыбалка в Карпатах доступна абсолютно всем – как новичкам, так и опытным удильщикам.
Обратите внимание! Нельзя поймать форель в водоеме, температура воды которого достигает более 20 градусов Цельсия. Вообще, ловля форели является едва ли не самым высоким пилотажем рыболовного искусства и те, кто сумел хоть однажды ее поймать, еще долго этим гордятся. Дело в том, что поймать даже две форели в одном месте почти невозможно. Чтобы рыбачить дальше, нужно идти вверх по реке или ручейку.
Для форели температура тела человека слишком высокая, и если взять ее руками, рыба получает ожоги и серьезный шок. Поэтому настоящие ценители или делают это в специальных перчатках, или предварительно охлаждают руки в воде, или стараются совсем не касаться добычи.
Настоящего ручьего пструга, древнего обитателя карпатских рек, осталось очень мало. Часто под видом ручьевой форели в ресторанах подают маленькую радужную форель. Ручьевая форель не вырастает большой, она более пестрая: имеет крупные красные и черные пятнышки по бокам. У радужной – пятнышки мельче, только черные, а на боку – розовая полоса. По вкусовым качествам гурманы предпочитают розовое мясо "диких" пстругов.
Интересно! Радужная форель была завезена в Европу из Америки и акклиматизирована для здешних условий. Она хоть и не такая красивая, как ручьевая, но более вынослива к высокой температуре воды (может выживать даже при +25 градусов Цельсия) и ее загрязнению, меньше подвержена заболеваниям, быстрее вырастает и даже может питаться растительными кормами. Ее разведением издавна занимаются форельные хозяйства.