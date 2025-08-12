В каких реках Украины водится форель?

В Украине встречается три разновидности форели – озерная, ручьевая и радужная, сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовский рыбоохранный патруль. Все виды водятся в горных реках Украины.

Форель, или, как называют ее местные, пструг – царская рыба. Она относится к семейству лососевых, как и горбуша, кета, голец и хариус. Форель очень прихотлива, водится только в чистых горных реках. Лучшего экологического индикатора, чем она, не найти. В Украине эта прыткая родственница лососевых обитает исключительно в горных водоемах. В Карпатах можно ловить форель в таких реках:

Теребля;

Прут;

Черемош;

Тиса;

Днестр;

Тересва и тому подобное.

Какие особенности ловли лососевых?

Ихтиологи советуют охотиться на форель осенью – она любит прохладную воду, а поймать ее можно исключительно в кристально прозрачной воде. Также ученые выделяют три основных вида: озерная, ручьевая и радужная форель. Рыбалка в Карпатах доступна абсолютно всем – как новичкам, так и опытным удильщикам.

Обратите внимание! Нельзя поймать форель в водоеме, температура воды которого достигает более 20 градусов Цельсия. Вообще, ловля форели является едва ли не самым высоким пилотажем рыболовного искусства и те, кто сумел хоть однажды ее поймать, еще долго этим гордятся. Дело в том, что поймать даже две форели в одном месте почти невозможно. Чтобы рыбачить дальше, нужно идти вверх по реке или ручейку.

Для форели температура тела человека слишком высокая, и если взять ее руками, рыба получает ожоги и серьезный шок. Поэтому настоящие ценители или делают это в специальных перчатках, или предварительно охлаждают руки в воде, или стараются совсем не касаться добычи.

Настоящего ручьего пструга, древнего обитателя карпатских рек, осталось очень мало. Часто под видом ручьевой форели в ресторанах подают маленькую радужную форель. Ручьевая форель не вырастает большой, она более пестрая: имеет крупные красные и черные пятнышки по бокам. У радужной – пятнышки мельче, только черные, а на боку – розовая полоса. По вкусовым качествам гурманы предпочитают розовое мясо "диких" пстругов.

Интересно! Радужная форель была завезена в Европу из Америки и акклиматизирована для здешних условий. Она хоть и не такая красивая, как ручьевая, но более вынослива к высокой температуре воды (может выживать даже при +25 градусов Цельсия) и ее загрязнению, меньше подвержена заболеваниям, быстрее вырастает и даже может питаться растительными кормами. Ее разведением издавна занимаются форельные хозяйства.