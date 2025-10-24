Коли в лісах України росте найбільше грибів

Загалом гриби в лісах можна знайти у будь-яку пору року. Однак все ж є час, коли складаються найкращі умови для їх росту.

Коли гриби ростуть найкраще?

Для більшості, хто хоч якось цікавився збиранням грибів, зрозуміло, що шансів знайти гриби восени набагато більше, ніж в інші пори року. Однак журналісти 24 Каналу поспілкувалися на цю тему з профільним фахівцем, мікологом Остапом Богославцем, щоб дізнатися, коли ж гриби ростуть найкраще.

Фахівець розповів, що не після кожного дощу йде хвиля плодоношення грибів. За його словами, це процес, який залежить від багатьох факторів.

Остап Богославець Міколог, доктор філософії, аспірант, науковий співробітник відділу мікології Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України Звичайно, що ймовірність того, що після дощу в лісі таки з'являться гриби, але буває так, що навпаки для грибів буває занадто мокро після дощів. Загалом, для того, щоб гриби росли, потрібна помірна волога та помірне тепло. Тому осінь доволі хороша пора для цього. Водночас грибів влітку може бути і не менше, ніж восени.

Цікаво! Однак вчений зазначив, що є й виключення. Наприклад, білі гриби збирають саме восени: "Річ у тім, що влітку доволі тепло, а це хороші умови для розмноження комах, які відкладають яйця у плодових тілах грибів. Натомість восени цього менше".

Як швидко після дощу ростуть гриби: коли йти збирати?