Когда в лесах Украины растет больше всего грибов

В общем грибы в лесах можно найти в любое время года. Однако все же есть время, когда складываются лучшие условия для их роста.

Когда грибы растут лучше всего?

Для большинства, кто хоть как-то интересовался сбором грибов, понятно, что шансов найти грибы осенью гораздо больше, чем в другие времена года. Однако журналисты 24 Канала пообщались на эту тему с профильным специалистом, микологом Остапом Богославцем, чтобы узнать, когда же грибы растут лучше всего.

Специалист рассказал, что не после каждого дождя идет волна плодоношения грибов. По его словам, это процесс, который зависит от многих факторов.

Остап Богославец Миколог, доктор философии, аспирант, научный сотрудник отдела микологии Институт ботаники им. Н.Г. Холодного НАН Украины Конечно, что вероятность того, что после дождя в лесу таки появятся грибы, но бывает так, что наоборот для грибов бывает слишком мокро после дождей. В общем, для того, чтобы грибы росли, нужна умеренная влага и умеренное тепло. Поэтому осень довольно хорошая пора для этого. В то же время грибов летом может быть и не менее, чем осенью.

Интересно! Однако ученый отметил, что есть и исключения. Например, белые грибы собирают именно осенью: "Дело в том, что летом довольно тепло, а это хорошие условия для размножения насекомых, которые откладывают яйца в плодовых телах грибов. Зато осенью этого меньше".

Как быстро после дождя растут грибы: когда идти собирать?