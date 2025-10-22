Почему грибы активно растут осенью?

В разговоре с журналистами 24 Канала миколог Остап Богославец рассказал, что для появления и роста грибов важнейшими факторами являются влага и температура воздуха. Самым благоприятным временем года для роста грибов по обоим этим показателям является осень.

Читайте также Сезон грибов в Украине: где их искать, как правильно собирать и как отличить ядовитые

Специалист рассказал, что не после каждого дождя идет волна плодоношения грибов. По его словам, это процесс, который зависит от многих факторов.

Остап Богославец Миколог, доктор философии, аспирант, научный сотрудник отдела микологии Институт ботаники им. Н.Г. Холодного НАН Украины Конечно, что вероятность того, что после дождя в лесу таки появятся грибы, но бывает так, что наоборот для грибов бывает слишком мокро после дождей. В общем, для того, чтобы грибы росли, нужна умеренная влага и умеренное тепло. Поэтому осень довольно хорошая пора для этого. В то же время грибов летом может быть и не менее, чем осенью.

Однако ученый отметил, что есть и исключения. Например, белые грибы собирают именно осенью: "Дело в том, что летом довольно тепло, а это хорошие условия для размножения насекомых, которые откладывают яйца в плодовых телах грибов. Зато осенью этого меньше".

Интересно! Грибы лучше всего растут именно осенью, потому что в данный период по ночам выпадает все больше росы, а земля регулярно получает хорошую порцию влаги. Также температура в первой половине осени сначала теплая, а потом – немного прохладная, что является идеальными условиями для роста грибов.

Секреты грибников: где в Украине искать грибные места?