Где искать грибные места?
Кое-где в Украине найти места, где растет действительно много съедобных грибов бывает довольно непросто, поэтому журналисты 24 Канала спросили, где искать грибы у профильного специалиста, миколога Остапа Богославца.
Как таковых правил нет. Единственное, что стоит заметить, что большинство съедобных грибов растет именно в лесу, поэтому стоит искать их именно там.
Ученый утверждает, что любой лес требует грибов как компаньонов и организмов, которые через специальную связь с корнями (так называемая микориза) поставляют растениям воду и растворенные в ней минералы.
Важно! Остап Богославец отмечает, что древесные растения зависимы от таких вещей, поэтому теоретически в любом лесу можно найти грибы. Но здесь нужно выбирать места, которые будут не загрязненными.
При какой температуре грибы растут лучше всего?
Для первичного роста грибов необходима температура 25 – 27 градусов Цельсия, а после появления грибной нити - 13 – 16 градусов Цельсия.
Зимой можно встретить зимний опенок и грибы муэр, которые используются в азиатской кухне.
Также зимой собирают зимние опята.