Де шукати грибні місця?
Подекуди в Україні знайти місця, де росте справді багато їстівних грибів буває доволі непросто, тому журналісти 24 Каналу запитали, де шукати гриби у профільного фахівця, міколога Остапа Богославця.
Читайте також Скільки днів після дощу ростуть гриби
Як таких правил немає. Єдине, що варто зауважити, що більшість їстівних грибів росте саме у лісі, тому варто шукати їх саме там.
Вчений стверджує, що будь-який ліс потребує грибів як компаньйонів та організмів, які через спеціальний зв'язок з коренями (так звана мікориза) постачають рослинам воду та розчинені у ній мінерали.
Важливо! Остап Богославець зазначає, що деревні рослини залежні від таких речей, тому теоретично у будь-якому лісі можна знайти гриби. Але тут потрібно обирати місця, які будуть не забрудненими.
За якої температури гриби ростуть найкраще?
Для первинного росту грибів необхідна температура 25 – 27 градусів Цельсія, а після появи грибної нитки — 13 – 16 градусів Цельсія.
Взимку можна зустріти зимовий опеньок та гриби муер, які використовуються в азійській кухні.
Також взимку збирають зимові опеньки.