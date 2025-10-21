Яка найкраща температура для росту грибів?

Гриби за сприятливих умов можуть рости майже протягом усього року, однак є періоди, коли їх ріст значно прискорюється, і для більшості грибів це осінь. Журналісти 24 Каналу поспілкувалися про те, коли ж гриби ростуть найшвидше з профільним фахівцем, мікологом Остапом Богославцем.

Остап Богославець Міколог, доктор філософії, аспірант, науковий співробітник відділу мікології Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України Зморшки (Morchella) та зморшкові шапинки (Verpa) є весняними грибами. У тих же Карпатах їх називають коцюрубками або шушеребками, залежно від регіону. Є гриби, які розпочинають плодуватися пізніше весною, як-от трутовик лускатий, або пістряк. Ці гриби ростуть на листяних деревах й утворюють доволі великі плодоношення, які збирають у травні.

Під час первинного росту грибів необхідно тримати температуру на рівні 25 – 27 градусів Цельсія. Після появи грибної нитки треба знизити температуру до 13 – 16 градусів Цельсія.

Зверніть увагу! Натомість взимку, за словами фахівця, збирають, зимовий опеньок. Часто саме ці консервовані гриби можна зустріти на полицях супермаркету. Так само взимку, або ранньою весною, у лісі можна зустріти гриби, які використовують в ресторанах азійської кухні – муер.

Коли відбувається найсильніший ріст грибів?