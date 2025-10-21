Какая лучшая температура для роста грибов?

Грибы при благоприятных условиях могут расти почти в течение всего года, однако есть периоды, когда их рост значительно ускоряется, и для большинства грибов это осень. Журналисты 24 Канала пообщались о том, когда же грибы растут быстрее всего с профильным специалистом, микологом Остапом Богославцем.

Остап Богославец Миколог, доктор философии, аспирант, научный сотрудник отдела микологии Институт ботаники им. Н.Г. Холодного НАН Украины Морщинистые (Morchella) и морщинистые шляпки (Verpa) являются весенними грибами. В тех же Карпатах их называют коцюрубками или шушеребками, в зависимости от региона. Есть грибы, которые начинают плодиться позже весной, например трутовик чешуйчатый, или пестролистник. Эти грибы растут на лиственных деревьях и образуют довольно большие плодоношения, которые собирают в мае.

Во время первичного роста грибов необходимо держать температуру на уровне 25 – 27 градусов Цельсия. После появления грибной нити надо снизить температуру до 13 – 16 градусов Цельсия.

Обратите внимание! Вместо этого зимой, по словам специалиста, собирают, зимний опенок. Часто именно эти консервированные грибы можно встретить на полках супермаркета. Так же зимой, или ранней весной, в лесу можно встретить грибы, которые используют в ресторанах азиатской кухни – муэр.

Когда происходит самый сильный рост грибов?