Где искать белые грибы?
Найти места, где растет действительно много белых грибов в некоторых регионах Украины бывает довольно непросто, поэтому журналисты 24 Канала пообщались на эту тему с профильным специалистом, микологом Остапом Богославцем.
Регионы, где довольно много белых грибов – это, в первую очередь, Карпаты, а потом идет Полесье. На самом деле то что называют белыми грибами – комплекс из четырех разных видов.
Обратите внимание! По словам ученого, один из них занесен в Красную книгу Украины. Речь идет о боровик бронзовый, который нельзя собирать.
Сколько стоят белые грибы?
- У Сильпо пакет на 400 граммов белых грибов стоит 214 гривен.
- Varus предлагает 300 граммов замороженных белых грибов за 269 гривен.
- У Мегамаркете килограмм белых грибов можно приобрести за 651,30 гривны.
Как найти грибные места: в Украине в октябре начался сезон
Сбор грибов в Украине в октябре требует знания мест их роста.
Любой лес может содержать грибы, но важно выбирать незагрязненные территории.